新冠肺炎疫情全球大爆發，各國防疫繃緊神經，不過日前就有網友分享日本政府觀光局公布的3月份外國訪客數，數據顯示，仍有高達7700名台灣人持觀光簽證赴日，讓他十分錯愕，不禁好奇直呼「這些人大概都是去幹嘛的？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點破背後關鍵。

原PO日前在PTT「八卦板」以「3月還有7700個去日本的台灣人都去幹嘛？」為題，PO文指出，「日本公布了上個月遊客數，還有7700個拿觀光簽證入境日本的台灣人，這些人大概都是去幹嘛的？有沒有這方面八卦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「就還沒升三級的淳兒們」、「防疫破口們啊」、「去玩啊！3月初日本還沒有很嚴重」、「日本好像是3月中過後才升級的」、「鑽石公主號後就知道很可怕了」、「代購啊～（唉現在失業了）」、「我3月初本來也要去，但看疫情這樣，2月初的時候就取消不去了」。

不過也有內行人出面解答，「語言學校原訂4月初開學，觀光簽也能進短期」、「只是出差的話，一般都觀光簽證入境日本」、「工作出差，很累」、「台灣去日本免簽啊，如果不是要待很久誰會特別申請工作簽，都是觀光免簽進去」。