HBO原創影集《做工的人》上周日登場，首播即引起極大迴響。影集改編自工人作家林立青的同名暢銷書，是台灣首部以工人為主題的電視劇，聚焦小人物情感，首集就拍出基層人民生活，工人在工地遇到意外送醫急救，卻要面臨龐大醫藥費，飾演怪手司機的薛仕凌一句「為什麼穿西裝的都不用先繳，叫窮人都去死嗎？」帶出基層工人的心酸。金鐘視帝李銘順首度嘗試以台語演出，孟耿如飾演檳榔小妹，劇裡要撒嬌還穿上火辣服裝，方宥心則挑戰演出性工作者。中時電子帶你搶先看原著，讓讀者追劇更PRO。

【精彩書摘】

像我這種在工地現場沒有靠山的年輕人，活下來的第一個先決條件就是「嘴甜」。工地現場的嘴甜技巧，總之是管工地的每個都叫「主任」，做工的每個都叫「師傅」，管便當、福利社的每個都叫「老闆」，司機每個都叫「老大」。這樣叫對了是上道，叫錯了是禮貌。

至於工地較少有的女性，全部都要年輕化。但凡四十歲以下的單身女生全部叫「妹妹」。六十歲以下，和丈夫一起來的叫「大嫂」，單獨一人來的叫「大姊」。超過六十歲的，則都叫「阿姨」。嘴甜一點準沒錯，就算別人指正，還能裝傻再拍一次馬屁。

工地屬於傳統產業，無論怎麼呼籲男女平等，畢竟這裡就是以勞力換錢的地方。男女體力的外在差異極大。但有些事就是適合女人，例如請款時刻，和我們這些工地主任錙銖必較、算得清清楚楚的往往是女人。單獨作業時，哀求警察、環保不要開單的也是女人。要求工程價碼提高的，是女人。當學徒、同行要來借錢支應，能夠應對處理的還是女人。

不過，在工地工作的女性，通常是和父親、丈夫、兄弟等家人或男友一起做。這種環境粗野陽剛，非常現實地不適合女性一人單獨前來，因為這樣的職場往往搞不清楚「虧妹」和「性騷擾」的差異。單身的工人當沒有話題時，就是誇耀性能力和經驗數，二一添作五，誇張再加度，還互相激勵前去邀約。也往往這些人的用詞直接，作風大膽，舉止誇張，真能帶上女孩交往。

要這些男人說話收斂，除了身邊帶妻子之外，什麼方法也沒用。勞力工作者在三杯黃湯下肚後，說話時誰也不服誰，若是激起來，只怕他們為了出一口鳥氣亂做一通，到時候完全收不了尾。另有些人則是妻子不在身邊，謊稱加班，結果蹺去酒店。工地現場非常傳統，工人師傅們往往早早結婚生子，對象也相對年輕。在妻子學歷也不大高的狀態下，跟著自己丈夫到工地是一個很自然的選擇，畢竟多一人在身邊，既能約束丈夫，也能顧好工作。這樣的狀態自然而正常，往往是工地現場師傅級常有的現象。

(本文摘自《做工的人》/寶瓶文化)