鱷魚是陸地上最大型的爬蟲類，連獅子、老虎等猛獸都要敬牠幾分，鯊魚則是大海中令人聞風喪膽的狠角色。2個分別位於水陸食物鏈頂端的掠食者，竟然出現難得一見的夢幻「合作舞台」，一起享用超巨大的鯨魚吃到飽！

有空拍機拍下鱷魚和鯊魚一起大啖鯨魚屍體的罕見畫面。(影片來源/YouTube/國家地理雜誌 National Geographic Magazine/如遭刪除請見諒)

日前有人用空拍機在國外大海上拍下驚人的一幕，可以看到一隻超級巨大的鯨魚屍體漂浮在海面上，周遭海域似乎還有一陣騷動，仔細一看才發現竟然有一隻巨型的鹹水鱷（Saltwater crocodile）和鼬鯊（Tiger shark）正在一起大啖鯨魚的屍體，這畫面不但非常罕見，也是第一次有人看見鹹水鱷在吃鯨魚。

鹹水鱷因為有攻擊人和襲擊船隻的記錄，又被稱為「食人鱷」。(圖／達志影像)

據了解，鹹水鱷是現存世界上最大的爬行動物之一，具地盤意識並擁有適應高鹽度水質的生理結構，主要以泥蟹、龜、巨蜥及水鳥為食物，體型更大的會捕食水牛、牲畜、野豬及猴子，更因為曾經有攻擊人、襲擊船隻的記錄，又名「食人鱷」。鼬鯊又稱虎鯊，攻擊性強，有攻擊人的紀錄，被認為是「最危險的鯊魚之一」，雖然攻擊人的機率不算非常高，但一旦攻擊則致死性最強。2個兇殘勇猛的頂級掠食者竟然能夠安安靜靜的「同桌吃飯」，讓許多科學家對這段食腐行為非常感興趣，想透過觀察理解牠們是如何共享食物資源的。