運研所主秘蘇振維（右）與運安組長葉祖宏（左）。（潘千詩攝）

車禍層出不窮，超過5成發生在路口，除造成生命財產損失外，也導致道路壅塞。為減少憾事發生，交通部運輸研究所開發「路口衝突分析軟體」，利用無人機空拍，紀錄兩輛車彼此接近的衝突狀態，再透過人工智慧分析，找出最易車禍的區塊。運研所表示，預計明年起協助地方政府診斷問題、預先改善，未來累積足夠事件分析的週期，可望從「年」縮短至「周」計算。

所有駕駛人一定都有在路口緊急煞車的經驗，剎車原因可能是前方車突然減速、可能是旁邊有車突然插入左轉或右轉，無論是何種原因，緊急剎車就是衝突的一種，如果剎車慢了點，就會變成車禍。

根據警政署統計，今年1月至9月道路交通事故合計約26萬件，其中約有56.5％發生在路口。以往都是肇事後，警方蒐證，累積案件要足夠的量才能進一步分析，時間至少1至3年。

運研所表示，近年結合無人機空拍及人工智慧影像辨識，開發路口衝突分析軟體，取代人工調查，自「上地視角」75公尺往下拍，可拍攝面積長140公尺、寬80公尺，將路口衝突拍下後分析，時間從年縮短至周，每次升空30分鐘，可預先分析並做預防性改善。

運研所表示，軟體對小型車、公車、大貨車的分析，準確率達95％以上，機車92％，行人70％，希望把事故碰撞轉為事故前兆觀察，個案跟群體觀察都適用。

運研所表示，明年起與縣市政府合作，透過衝突分析軟體用於路口交通安全的改善工作，擴大應用此一分析技術於其他危險情境，例如進入路口搶（闖）越黃（紅）燈及超速行為，提升路口之安全性。目標達成「資料收集自動化」、「人車流行為動線」、「工程改善作業」。

(中時 )