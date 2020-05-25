自古以來，各國領導者皆是透過侵略戰爭開疆闢土，難免造成國家社會動盪不安、百姓無家可歸流離失所。不過歷史上卻有一場堪稱世界上最搞笑的戰爭，發生在歐洲袖珍小國列支敦斯登（Liechtenstein）身上，當時他們派遣了一支80人隊伍出國打仗，沒想到征戰數月後，不僅沒有人傷亡，還多了1個人跟著回國，原因曝光讓人全笑瘋了！

18世紀，歐洲各國為了領土及資源，不斷發生衝突，但是唯獨有兩個國家相當特殊，一個是以厭惡戰爭聞名的義大利，另一個則是事不關己的列支敦斯登。

這件事要從普魯士和奧地利說起，由於當時這兩國為了爭奪歸屬權，鬧得不可開交，最後發動大規模戰爭，此舉不可避免地影響到周圍國家，一些小國為了自保，也不得不選邊站，而大家站隊的方式也很簡單，靠近哪國就支持誰。

當時義大利選擇了普魯士，而列支敦斯登最終支持了奧地利。原本列支敦斯登派出作戰的80名士兵早已做好了陣亡的準備，沒想到路上遇到了厭惡戰爭聞名的義大利軍隊，兩方都不想打仗，只是為了支援各自站隊的普魯士和奧地利，才勉強出兵。雙方就這樣一拍即合，在戰場上很有默契的互不干涉，一邊吃吃喝喝，一邊開幾槍應付一下，氣氛十分祥和，雙方之間並無傷亡。

不久，這場戰爭因為奧地利戰敗而結束，儘管列支敦斯登屬於戰敗國一方，但是列支敦斯登反倒覺得自己圓滿完成任務，因此開心的替歸來士兵舉行歡迎儀式，沒想到卻發現竟多了一個士兵，這才知道原來是80名士兵回國途中，遇到了一名迷路的奧地利通訊兵，熱情好客的他們乾脆邀請對方回來玩，對方也欣然同意了。