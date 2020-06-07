除了開車或騎車以外，出門都有許多不同的代步工具可以選擇，像是捷運、地鐵、公車等大眾運輸工具，每個國家都有屬於自己的一套系統，而搭乘這些交通工具時的文化風氣自然也會有所不同。最近，有網友就點出了台灣和日本公車的差異，引起一陣熱議。

這名網友在PTT上發文，表示台灣有很多公車外表看起來都很新，但實際坐起來卻不是那麼舒服，除了車子停下來時會劇烈震動之外，引擎聲也非常大聲；反觀日本的公車，雖然車費比較高，外表看起來也比較老舊，但坐起來的感覺卻很舒服，車內的環境十分乾淨，車體也不會抖，就連司機都非常有規矩，身上穿著的制服也相當合身，還會戴上帽子跟白手套，相較之下就多了幾分專業的感覺。

此文一出，也引起網友們的熱烈討論，紛紛提出台灣和日本公車的差異，「日本公車是真的不論外觀新舊，引擎維護都不差，司機的技術也有訓練過」、「日本公車的技術可以讓公車開起來不會急衝急煞」、「日本的公車司機普遍都很有禮貌，而且開的很穩不會亂煞車，車內環境也不錯，但是椅子還是台灣的比較好坐」。

此外，還有過來人發文回應，點出了台灣人最大的通病，「在日本，車還沒停妥就起身準備要下車，會被司機罵回去。在台灣，車停妥才要起身準備下車，也會被司機罵一頓」，直言：「一開始在日本搭公車真的蠻不習慣，被司機罵了好幾次」。