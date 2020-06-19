台灣房價居高不下，不少年輕人想買房，如果沒有父母金援，可說天方夜譚。不過日前就有網友透露，美國房價便宜，他無意間看見一棟擁有游泳池的大房子僅售50萬美金（約新台幣1480萬元），讓他不禁感嘆感嘆「台北郊區根本找不到這麼便宜的房子…」貼文一出隨即掀起網友熱議，不過也有內行人點出背後殘酷關鍵。

原PO在PTT「八卦板」以「欸美國房價太便宜了吧」為題，PO文指出，無意見看見美國房子拍賣，「發現好便宜喔！拍賣的房子有十幾萬美金起跳的，還有游泳池，最貴最大50萬美金，而這個物件實際賣可以賣到70萬美金」，讓他不禁直呼「鳳凰城房價也太便宜了吧，台北郊區根本找不到這麼便宜的房子！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「美國地大啊」、「地廣人稀，怎麼比」、「你看香港再看美國就知道了，而且美國很多透天厝」；不過也有網友吐槽「鳳凰城跟台北比你在開玩笑嗎」、「鳳凰城是貨真價實的沙漠啊」、「鳳凰城我記得是美國數一數二無聊的大城市」。

但也有內行人點出關鍵「繳房屋稅時 你就會知道了」、「持有成本太高，沒辦法囤」、「你要不要順便比一下稅金跟養護成本？50萬美金，房屋稅基準大約是5000美金開始再往上加，台灣1500萬的自用住宅房屋稅多低你知道嗎？」、「持有稅很高，很多美國人工作一沒有就得賣房子惹」。