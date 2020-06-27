狗狗被視為人類最忠心的朋友，現在也有不少人不生小孩，改養毛小孩。不過就有網友好奇，每次經過工地，都會有土狗駐足停留，讓他不禁好奇背後原因，貼文一出隨即掀起熱議，更有知情人士出面解答。

原PO日前在PTT「WomenTalk板」PO文指出「最近小妹家附近在蓋房子，每天上下班都會騎車經過，每次經過都會看到裡面有土狗，有時候騎太慢還會被狗追，到底為什麼工地裡常常都有土狗啊？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「不知道，狗狗可愛」、「有吃剩的便當」、「可能工人會把便當的骨頭給狗狗吃」、「工人會把便當給狗吃，就越吸引越多了」、「吉娃娃超兇，讓吉娃娃顧最棒」。

不過也有內行人點出工地養狗的優勢「晚上陪著顧工地、顧廠房」、「以前工地被偷過鋼筋，有狗顧著也好」、「工人會餵流浪狗幫忙晚上看鋼筋器材，但蓋完就留下狗走了。通常不會帶走，就會被動保抓走十二夜啊」、「那是副工地主任，比底下工程師還有用處」、「保安功能」、「牠們真的很會顧，不小心對到眼會大吠叫，嚇死」。