●寫作，沒有你想的那麼難！

25歲當上內容行銷總監，操刀電影文案的作者呂白，是各大媒體集團強捧的實戰派。他如何靠「寫作」脫穎而出？不是天賦，而是方法！下苦功深入研究社群網路上五千多篇爆紅文，他發現，無論是數千字的長篇文章，或是緊跟時事脈動的網路行銷文案，只要學會在有限的選題中寫出無限的角度，你也能成為下一個意見領袖。

●引發瘋傳的優質好文，蘊藏著什麼樣的寫作技巧？

會爆紅的文章就像金子，只要一眼就能認出來。本書特別針對社群網路文章，拆解分析其選題、標題、架構、爆點，搭配來自知名電影、書籍、爆紅文章範例，精煉出50個「即戰力」寫作技巧。不須繁複步驟，人人都能學會；就算沒有深厚的寫作底子，也能無痛上手。

●如何讓讀者注意你？關鍵在於「標題」

商業寫作不能孤芳自賞，而要以讀者願意接受的方式來表達自己的觀點。掌握標題，文章就成功了一半；若時間有限，更應該下功夫寫好這一塊！然而，標題愈長愈好嗎？訊息量要多？要概括文章內容嗎？本書深度剖析下標的3大誤區，提供8種檢視標題的方法，讓你寫出真正有效的好標題。

●那些富含哲理、觸動人心的「金句」，是怎麼誕生的？

想靠寫作翻紅變現，千言萬語，不如巧寫一句「文案金句」。當別人還在苦苦思考、等待靈感，你只要從「句法」切入，運用4大句型公式，30秒就能輕易寫出攻心關鍵句！

文案行銷已是最快創造財富的方法之一，如果你還沒找到寫作的訣竅，不妨從「超速寫作」開始，從此擺脫「打開電腦，從第一個字開始寫」的痛苦階段，寫出受歡迎的好文章。

【精彩書摘】

好標題的判斷標準是什麼？是讓讀者願意打開閱讀。讀者怎麼樣才會願意打開閱讀？是和讀者形成互動，能讓讀者增長知識，還是涉及明星八卦？

其實都不是，追根究柢，答案只有三個字：感興趣。讀者對標題感興趣，就會促使他點擊文章進行閱讀。

有同行向我反映：總是猜不透讀者心理，不知道讀者在想些什麼，搞不清究竟什麼樣的標題讀者才會感興趣。當我遇到這種問題時，會使用兩個簡單的方法來解決。首先可以置換自己的角色，不再是內容生產者，而是受眾，用受眾的思維來思考：我會喜歡什麼？想要看到什麼內容？但使用這個方法時也要注意，不要沉浸在自己的喜好和設定裡不能自拔，要區分受眾的喜好和你個人的喜好。

其次是「擇其善者而從之」，根據自己所經營的社群定位和風格，尋找幾個較為類似、比較成熟的社群媒體，透過觀察這類社群的標題和瀏覽量，揣摩讀者對什麼類型的標題感興趣，之後再對照自己的不足之處改進。

我所歸納的製作好標題寫法，沒有複雜的招數和套路，而是用最簡單直接的方法換取最快速的成功，簡單易懂，只需要兩步即可做到。

第一步，是找到「關鍵詞」。 第二步，是將關鍵詞代入我為你設定的標題句型中。

驗證關鍵詞的第一種方法，利用搜尋引擎的「搜尋趨勢」功能就能完成。在搜尋欄位裡輸入你想查看的任何詞語，都能看到它的二十四小時、七日、一個月、三個月的熱門程度。例如我利用微信的「微信指數」功能，在搜尋欄位裡輸入「劉昊然」三個字，某日的指數是二十三萬，比前日下降了三．九三％，而五天前的熱度指數為三百六十萬，比前日上升了一四八○．五八％。我猜測那一天劉昊然可能是有什麼節目或者作品上線，所以討論熱度比較高，當天他的名字就成了「熱搜關鍵詞」。如果在那天的推文的標題裡使用他的名字，搜尋的人會相對較多，瀏覽量也相對會高一些。

使用這個方法時，要注意貼合自己的推文內容，不要強行蹭熱度、尋找關鍵詞，如果文章內容和標題偏差較大，容易引發讀者不滿，會起到反作用。但總體而言，這個功能對於確定關鍵詞的效果還是不錯。在寫文章標題時，可以把自己想到的關鍵詞輸入程式中，查看其熱門指數，就能很快判別受眾對這個詞感不感興趣，然後你再參照實際情況，考慮是否要將這個詞語放入標題中。

驗證關鍵詞的第二個方法，和我們前面提到的判斷受眾對標題是否感興趣的方法有些類似。我們在下標題時可以去一些優秀的社群上看它們瀏覽量最高的文章標題，觀察它們使用哪些詞語；而哪些詞語的重疊程度、出現頻率較高，那麼這些詞語就是關鍵詞，我們可以參考這些詞語，用在自己的標題當中。

運用以上兩種方法找到關鍵詞後，接下來應該如何使用呢？這時就需要套用標題範本，寫出高點閱率的標題，提高文章的瀏覽量。

●標題範本：數字法

在使用關鍵詞時，加上一些數字會達到更好的效果。先來看幾個例子：

超過百分之九十的情侶，根本沒有愛情 只需兩百塊，讓你看起來年薪兩百萬 弄清楚這五點，再決定要不要堅持 十八歲以上讀者，請在小孩陪同下閱讀本文 試問，誰不想二十五歲賺三億美元啊！

看完以上幾個標題，你對這些文章感興趣嗎？想要點擊進去閱讀這篇文章嗎？這幾篇標題中帶有數字的推文的平均瀏覽量都達到了十萬以上。《人類大歷史》一書提出這樣的觀點：「人類大腦天生對數字敏感。」我們的大腦生來就不喜歡太複雜的資訊，而數據有利於簡化資訊，降低我們接收和理解的成本，所以，相比文字而言，數據資訊會比較容易觸發人的潛意識，讓讀者忍不住就想點開閱讀。

在使用這個方法的時候，數字至關重要，你所選擇的數字要結合內容而定，具有不同的特性。例如標題「超過百分之九十的情侶，根本沒有愛情」，百分之九十這個數字較為誇張，令讀者覺得震驚——大部分人都沒有經歷過真正的愛情，那什麼才是真正的愛情？讀者會忍不住點進文章看一看。

又如「弄清楚這五點，再決定要不要堅持」這個標題中的數字需要結合內容，如果改為「弄清楚這五十點……」讀者點開後發現只有五點，會有受到欺騙的感覺，因此這類型的數據盡量不要誇大。

在「只需兩百塊，讓你看起來年薪兩百萬」這個標題中，兩百出現了兩次，第一次是兩百元，第二次是兩百萬元，兩者之間有一萬倍的差距，會給讀者造成重複強調和視覺衝擊——究竟怎麼做才能達到這樣的效果呢？許多優秀社群媒體的文章中有不少使用這種數字對比、數字重複的標題，瀏覽量大都超過十萬，並且標題和內容的聯繫也較為緊密，可以單獨進行研究。

在「十八歲以上讀者，請在小孩陪同下閱讀本文」這個標題中，沒有利用數字的重複和對比，而是採用了特殊數字來吸引讀者。十八歲是一個特殊數字，代表著成年，用一個數字把人劃分成了成年和未成年兩類，同樣會吸引讀者產生閱讀興趣——究竟是什麼內容的文章，我還需要孩子陪同閱讀？除此之外，這篇文章的題目還巧妙地運用了一個反差，「成人在小孩的陪同下閱讀」打破了以往兒童在成人的陪同下做某件事的慣性思維，這種反差的存在更加重了讀者的好奇心。

我們可以利用前面介紹的找關鍵詞的途徑，直接套用數字法寫出一個標題，例如「百分之九十五的女人都愛上過渣男」 ，「百分之九十五」這個數字很大，大到大眾一下子就想點開。換言之，若標題說百分之一的女人都愛上過渣男，那麼這篇文章就缺乏吸引力了。這就是寫好標題的第一個方法——數字法，它的關鍵就是數字。

至於是否使用誇大的手法或是特殊的數字才會有更好的效果，我們不能夠一概而論、以偏概全，需要根據具體的文章主題和內容進行具體分析。不妨多找幾篇使用數位法起標題的文章進行研究，萬變不離其宗，看多了自然就會有更深的領悟。

●標題範本：疑問法

什麼是疑問法？其實很簡單，那些以疑問詞結尾或是以問號結尾的標題，就是用了疑問法。

疑問法最大的好處是什麼呢？請回想一下上課的時候老師忽然向你提問、開會的時候主管突然點你的名字，那個瞬間，你的感覺是什麼？是不是認為這件事和我有關係？疑問法就是利用這種「和我有關係」的感覺，讓標題和讀者之間產生聯繫，令讀者覺得這件事和自己有關，所以應該點進去閱讀。

那疑問法具體應該怎樣使用呢？我想提供一個疑問法的公式：「疑問詞」（如為什麼、是什麼、如何、哪些）加上「問號」。

這是很多自媒體人最常用的方法，比如這幾個標題：

那個躲在廁所裡吃飯的孩子，後來怎麼樣了？ 為什麼現在的男人恨不得你快嫁？ 二○一八年還剩十八天，你過得怎麼樣？

關於疑問法的使用，有一個非常重要的手段：要善於利用「反常識」。如果只用疑問法的話，我們可以想出一個八十分的標題，但是如果加上反常識的話，我們就可以想出一個一百二十分的標題！所以我經常說：疑問法的核心是反常識。

舉例來說，比如像「你們真以為富二代只有錢？」、「為什麼有錢人不只能過好這一生？」這樣的標題。我們的一般認識是，「富二代」大都不學無術、遊戲人生、揮金如土，他們過得好，無非是因為會投胎。但「富二代」真的只有錢嗎？他們真的什麼都不會嗎？他們看似無所事事的背後是否也有著不為人知的辛酸？甚至得比常人更加努力？這兩個標題都站在一般思維方式的對立面，卻能激發讀者的閱讀興趣。

看到「那個躲在廁所裡吃飯的孩子，後來怎麼樣了？」這樣的標題，讀者自然會心生疑問：為什麼孩子要躲在廁所裡吃飯？發生了什麼事情，讓他不能在餐桌上吃飯？那他後來怎麼樣了？有沒有改變？「在廁所裡吃飯」這項反常識的論點，一下子就抓住了讀者的好奇心，讓讀者在腦中產生了連環問題，最終落實到閱讀的實際行動。

通俗點來說，狗咬狗時沒人想知道為什麼，但若是人咬狗，人們就會想知道到底發生了什麼，這就是反常識的魅力。當我們提出一個和常識相悖的論點，大眾都會想知道為什麼。

(本文摘自《超速寫作：30秒寫出攻心關鍵句，零基礎也能成為文案行銷高手》/遠流出版)

【作者簡介】

呂白

1995年生的滑世代青年。非科班出身，在網路時代靠寫作獲得大量關注與發展機會。

大學畢業三年即買房，25歲前已任職知乎內容行銷總監、騰訊創意經理、千聊大師寫作課主講人、咪蒙公司副主編。是各大媒體集團強捧的超級寫手，更被稱作「十萬點閱影印機」、「九五後新媒體寫作第一人」。

為燕京啤酒撰寫廣告文案〈曾幫我打架的兄弟，現在和我不再聯繫〉超過兩百萬人次閱讀。亦為電影《後來的我們》撰寫宣傳文案，成功帶起網路行銷話題。