作者以數十年經商經驗，還總結出其他華僑成功和致富原則，像是：比起搶第一跟第二，你應該爭取第三名，因為這是避險；有些生意，就算虧錢也要趕快換成現金，你才能繼續活下去；就算你討厭對方還願意跟他學，這樣的態度會讓你天下無敵。

華僑致富的關鍵是，不贏在前頭，而是比誰不會輸。

這些一生不受錢所苦、富過三代的賺錢法則，連日本人都佩服不已。

【精彩書摘】

我的華僑老師的口頭禪是「大道至簡」。這是出自老子的話，主要的意思就是，「這個世界的王道就是極簡，這是終極法則」。

沒有一個華僑只做一份工作，一定都有好幾個副業。就算對方拿九成、自己只拿一成，他們也不會有怨言，但是這種事發生在日本一定會引發糾紛。其實華僑的想法很簡單：「若對方沒拿九成，自己連一成也沒有。」

他們會用長期的觀點來計算總損益，而非直接計算。直接計算誰都會，但只會知道這樣很划算、那樣不划算。比方說，超市常會擺出一些折扣特別多的吸睛商品，那些東西其實都是賠本在賣，但可以創造顧客順便買其他東西的利益。

華僑把整個人生當作超市在經營，最終只要自己得利，過程如何並無妨。

(本文摘自《華僑致富的奧義》/大是文化出版)

【作者簡介】

大城太

經營多家公司，並擔任社團法人理事長、醫療法人理事，也投資新創企業，是名事業擁有者。曾任職於外資體系產險公司、醫療機器製造商，之後獨立創業。

曾師事某位在華僑社會中十分知名的人物，是日本人中唯一的弟子，受其直接傳授不外傳的成功術。創業後設立醫療機械銷售公司，公司只有社長和工讀生兩人，卻從第一年開始，年營業額都達到一億日圓。著有《華僑創業筆記》（日本實業出版社）等多部著作。

【譯者簡介】

鄭舜瓏

輔仁大學日文系、臺灣大學日文所畢。曾任博達版權代理公司日文版權業務，現為專職譯者。譯作有《消失中的銀行》、《主管該有的錢意識》、《世界紛爭現代史》（以上皆為大是文化出版）等五十餘本。