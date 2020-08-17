在台灣的上班族大多數都過著庸庸碌碌的生活，因此不少人都十分嚮往像是北歐國家一樣悠哉慢活的日子。最近有網友就好奇詢問，為何北歐人的工作時長平均只要6個小時，收入卻完勝台灣，年薪竟還是台灣人的三倍！

這名網友在PTT上發文，指出北歐人的平均工時為6小時，平常不太需要加班，年假也有將近一個月，每天的生活看似相當悠閒；反觀大部分的台灣上班族，平均工時快10小時，還要經常性的加班，平時就連想請個年假都不太好請，基本上就是過著被工作追趕的日子；然而兩個地區相比較起來，北歐人的年薪竟還是台灣人的三倍多，讓PO主對於兩者之間的極大差異感到非常震驚。

文章發布後，有不少網友就點出了背後的關鍵，直言北歐雖然薪資高但同時也得負擔高額的稅收和物價，「北歐税跟消費這麼高，扣一扣也沒錢了」、「要扣稅和物價再來看看剩多少」、「50%的稅跟4倍的物價，有多少人願意？還想成為北歐？」、「收入三倍，物價也是三倍、稅收也是三倍，有什麼好羨慕」、「物價超貴，超額報酬高」。

不過也有人對此抱持相反的意見，認為北歐的社會福利做得很好，稅收高十分合理，「像北歐那種高效率廉潔政府，抽高稅沒什麼問題啊」、「北歐稅收用在社會福利，50%ok阿」、「人家稅有用在正確的地方，給他抽一半又何妨」、「外食是觀光客才做的，當地人根本很少外食，礦泉水是遊客在買的當然貴」、「講歐洲高物價，超市日常用品、食物很多比台灣還便宜」。