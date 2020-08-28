種族主義和民族偏見一直是美國社會的主要問題，後續衍生出無數衝突，日前美國威斯康辛州又傳出警察連開7槍近距離槍擊黑人事件，連NBA球員也因此罷賽抗議。對此，就有網友好奇，「台灣族群間為什麼可以那麼和平？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO昨（28日）在PTT「八卦板」PO文指出，包括客家人、原住民、省籍情結以及新住民等等，「台灣也是很多族群在生活，但族群間就算互相歧視也只是小打小鬧而已…上次擦出火花爆發衝突都已經是民國38年的事情了，到現在省籍情結早就淡化到日常生活不在意，頂多剩下檯面上政治人物會拿出來說嘴而已。」讓他不禁好奇，「相對於美國，台灣是怎麼做到族群間和平的？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，並且針對「族群觀點」分析，直言「台灣基本上是單民族國家，等少數民族突破30％自然會有社會矛盾」、「族群有很多種分類法，現在只剩下政治族群在衝突」、「因為不說話，大家都長得一樣」、「台灣的族群肉眼根本看不出來」、「權貴外省人已經被鬥下來了，少數族群影響力大過多數族群才會起衝突，像東南亞的華人掌握經濟就會被排擠」。

此外，從「歷史角度」來看，「閩客械鬥、漳泉械鬥、番膏…日本人來把台灣人繳械前根本年年內戰」、「到日治時期都還很兇，比朝鮮人還會亂，說實話，國民政府那套洗腦教育成效堪稱完美」、「以前要鬥要戰的不是互戰死了，就是先被殖民者殺掉了」、「大量內戰移入台灣的權貴其實又移民到海外，影響力自然大減」。