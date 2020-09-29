澳洲昆士蘭州凱恩斯(Cairns)一名救生員，日前在棕櫚灣(Palm Cove)目擊一條長約3公尺的鱷魚，竟吃到路過民眾飼養的斯塔福郡鬥牛㹴(staffordshire bull terrier)，而當下鱷魚吃到胖得像豬一樣，腹部非常腫脹，救生員也擔心鱷魚造成的危險，恐會讓當地居民陷入險境，且此地也是澳洲最受歡迎的海灘之一。

根據《每日郵報》報導，救生員麥克菲爾(Bob McPhail)於本月23日，至棕櫚灣附近的阿拉曼達大堡礁教堂(the Alamanda Great Barrier Reef Chapel)，表示當時有一名醫師於凌晨5時45分左右，帶著愛犬斯塔福郡牛頭㹴至附近散步，豈料牛頭㹴走到河邊後，就突然沒了聲音且離奇消失。

The massive croc was spotted only metres from kids splashing in the water 由 Daily Mail Australia 發佈於 2020年9月28日 星期一

麥克菲爾表示，當時他聽到嘎吱聲後，還有狗的吠叫，之後就沒有任何聲響，直到他走到河邊查看，發現附近有一隻鱷魚，「牠的腹部非常的大，看起來胖的像豬一樣，很顯然是把狗吃掉了」，而他之前曾向當局反映此問題，豈料對方則回應，這裡是鱷魚的棲息地，因此一直遲遲未處理。

而近日附近還舉辦鐵人三項比賽，但河中還有鱷魚的問題未解決，也讓麥克菲爾非常擔心，指「假若今天是5歲小孩被拖走，那該怎麼辦？而我什麼事都無法做」。其實早在今年4月，鱷魚就曾攻擊附近的咖啡店老闆凱爾皮(Kelpie)，他因此受了重傷，而當局曾在水道上設陷阱，但仍無法捕捉到鱷魚，擔心若未積極處理，遲早會發生憾事。