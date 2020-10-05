到底是誰家的小豬啦！日前有網友在家附近看到一隻活生生的小豬，而且因不明原因對某一輛轎車情有獨鍾，瘋狂對著它「亂來」，做出不雅動作。該名網友將這難得的畫面分享到網路上後也笑翻一票網友，紛紛直呼「小豬又調皮了！」

有網友在家附近捕獲野生小豬在對一台車做不雅動作。(圖翻攝自Dcard)

一名網友在論壇Dcard以標題「在我家外面發現野生小豬在空幹！」發文，表示他在家外面捕獲一隻活生生的小豬，從他附上的影片可以看到，一隻粉紅又帶有黑色斑點的小豬正趴在一輛罩著防塵布的轎車上，奮力的抖動身軀，旁邊還有許多行人經過，形成一個詭異又荒謬的畫面。

而事後疑似因為原PO靠得太近，小豬竟然還放棄車子，將目標轉向原PO，讓他忍不住崩潰大喊：「牠一直頂我啦！」最後原PO也在內文解釋道：「我媽說是後面人家養的，牠會自己跑出來散步，但真的不知道為什麼牠對那台車情有獨鍾。」

文章曝光後笑翻一票網友，紛紛留言「車子有記得戴套很棒」、「愛的豬場秀」、「從多人轉到野戰」、「我真的會笑死」、「小豬空幹王」、「他是不是也是時間管理大師」、「小豬太久沒出來，那速度...空幹退步了」。