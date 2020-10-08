台灣小吃百百款，既平價又美味的高CP值，受到國內外旅客喜愛。不過除了小吃之外，台式麵包種類多樣，也十分具有特色，對此，就有網友不禁好奇，什麼口味的麵包最具代表性？貼文一出隨即掀起網友熱議。

原PO昨（7日）在PTT「八卦板」以「如果要有台灣麵包，那應該是哪一種麵包？」為題，PO文指出，《烘焙王》裡提到英國麵包、法國麵包、德國麵包，甚至出現了日本麵包，讓他不禁好奇「如果有台灣麵包，哪一種麵包比較有機會冠上這個名稱呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，眾人一面倒指出非「蔥花麵包」莫屬，紛紛留言回應「蔥花」、「青蔥麵包」、「蔥花麵包最有特色」、「蔥花麵包，只有台灣有」、「蔥花麵包，據說只有台灣在做麵包時用蔥」。

此外，肉鬆麵包也獲得網友一致好評，「不是蔥花就是肉鬆」、「肉鬆麵包」、「肉鬆沙拉一票」、「肉鬆系列啊」、「青蔥沙拉肉鬆麵包，看名字就覺得好吃」、「台式麵包就是肉鬆麵包，好吃」、「不就蔥花和肉鬆麵包，還要塗一堆美乃滋油到爆那種」。

不過也有人推薦「芋泥麵包」、「刈包」、「刈包」、「金牛角吧，很特色」、「蘋果麵包，台灣原創」。