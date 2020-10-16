哈士奇真的「太ㄎ一ㄤ」了！美國佛羅里達州一名飼主，養了一隻非常愛說話、唱歌的哈士奇，日前男主人試圖擁抱牠，但哈士奇卻相當不願意，期間不斷的呼喊拒絕，好像在說「拜託，不要抱我」，豈料男主人還是霸王硬上弓，讓牠瞬間眼神死。

在 Instagram 查看這則貼文 Meeka The Husky Official Page（@meekathehuskyy）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 4 日 上午 9:17 張貼

來自坦帕(Tampa)的科西亞斯(Theodoros Kotsias)與伴侶伊莉莎白(Isabella K)，養了一隻非常性格活潑的哈士奇Meeka，牠不僅愛說話，甚至還非常喜歡唱歌，而他們也為愛犬創IG粉專「meekathehuskyy」，短短半年的時間，就吸引4.1萬粉絲追蹤，可見Meeka的超萌魅力無法擋。

在 Instagram 查看這則貼文 Meeka The Husky Official Page（@meekathehuskyy）分享的貼文 於 PDT 2020 年 10月 月 14 日 下午 10:07 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Meeka The Husky Official Page（@meekathehuskyy）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 6 日 上午 8:06 張貼

日前科西亞斯試圖擁抱Meeka，豈料哈士奇卻非常不願意，不斷發出哀求聲，好像在說「人家不要啦！」，甚至企圖跑開，但主人卻展開雙臂將牠圍住，讓Meeka進退兩難，牠只好趴在床上一再懇求，而主人完全不予理會，直接環抱住Meeka，哈士奇窩在主人的胸膛裡，露出非常無奈的眼神。

在 Instagram 查看這則貼文 Meeka The Husky Official Page（@meekathehuskyy）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 28 日 下午 1:59 張貼

影片累積19.4萬次觀看，不少人對於哈士奇的反應，直呼非常好笑，「根本戲精啊」、「二哈不意外」、「牠講話好清楚，在說『NO』嗎？我怎麼好像聽得懂」、「怎麼有這麼搞威(多話，台語)的哈士奇啦！絕對要抱緊處理啊！」、「我家的哈士奇也不給抱，非常懂你們的心情」。