不少人都喜歡逛跳蚤或二手市場，體驗挖寶的樂趣！日前就一名網友看到某人挖到好物，卻看不出來它到底是甚麼東西，忍不住PO網詢問「有沒有人知道這形狀的工具是什麼？」此文一出，不少知情人士紛紛跳出來急喊「這有毒啦！」

一名網友在PTT的WomenTalk以標題「這形狀的工具是什麼」發文，表示他看到某人PO文說他在跳蚤市場挖到好物，從他附上的照片可以看到，有一個像是器皿或是鍋子的圓形鐵盤，其中一邊還連有凸出來的把手，看起來頗有年代感。

也因為事主不知道此物的真正用途，整理完之後還異想天開，先將它放在瓦斯爐上當煎荷包蛋的廚具。但原PO卻覺得越看越不對勁，忍不住PO文直呼：「這形狀越看越像某東西…希望不會是我想的那個，這工具原本的用途是什麼呢？大家知道嗎？」

文章曝光後掀起熱議，網友們紛紛留言猜測「桌球拍阿你沒看過嗎?」、「無線射頻電波訊號放大器」、「做澎糖的」、「我以為是挖豆花的」、「炸蚵嗲的」、「古代色盲辨識的工具」、「我家用來挖飼料的」、「這是傳說中的廚具，被你找到了」。

其中，有內行網友就急忙跳出來揭露該工具其實是「清水溝工具」，「無孔水溝勺」、「水溝勺正解，我阿公以前做土水的，有看過這支」、「就挖水溝泥的，就差沒有長柄棍而已」、「清水溝的，挖出黒黑又臭的土」、「高溫燃燒出有毒物質.....」、「笑死挖水溝的拿來煎蛋」、「到底為什麼要拿來當廚具....你不怕燒出有毒物質嗎？？？、「挖水溝的...我家有一支完整的」。