一隻名列華盛頓公約鳥類紅皮書瀕危等級的「東方白鸛」10月初突現蹤高雄永安濕地，但負責追蹤其行蹤的韓國單位，日前卻突然發現牠的訊號一直停留在原地，著急地請當地愛鳥人士幫忙協尋，無奈今早鳥友發現時，東方白鸛已不幸死亡，且死狀十分悽慘。

罕見東方白鸛日前意外現蹤高雄，讓許多鳥友十分驚喜(圖/吳素娥授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。)

據「台灣野鳥攝影 Photo-eye鳥訊」社友吳素娥表示，這隻東方白鸛在今年由韓國人工孵育，於9月8日放飛，同時為了方便了解其行蹤，在牠身上裝置了了衛星發報器及腳環，編號為E37。吳素娥透露，俗稱「送子鳥」的東方白鸛每年冬天會南遷度冬，但是台灣並不在其遷徙路線上，可能是因天氣等因素影響才會偏離本來路線，因此在台灣將之歸為迷鳥。

10月6日時韓國通報東方白鶴飛抵台灣北部，10月14抵達高雄市永安區，但是到10月23日之後E37的衛星訊號就一直停留在原點，讓韓國單位十分憂心。拍鳥俱樂部的版主黃蜀婷接獲消息後，也請鳥友們幫忙協尋，沒想到今天早上6點就不幸接獲鳥友通報，表示發現E37東方白鶴已經不幸死亡，悽慘死狀也讓鳥友們都十分不捨。

今天早上被鳥友發現E37遭到電擊而死。(圖/吳素娥授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。)

高雄市農業局在下午也收到特有生物研究保育中心的驗傷結果，顯示「頸部有電擊灼傷、羽毛有嚴重傷灼情形、嘴啄部破口疑似為電擊的出電口，眼珠也有受電擊的情形，胸腹部及翅膀共有4處灼傷傷口，後續仍會送至家畜衛生試驗所做完整剖檢報告。」並判定死因為電擊，但不確定遭到電擊的區域是否就是發現屍體魚塭。

特有生物研究保育中心也表示，東方白鸛因電擊導致多處毛皮燒焦不完整，未來能否製成完整的標本還不確定，但若要製成標本及供教育展示，將依野生動物保育法向本府申請，倘能製成標本後，會放置於特有生物研究保育中心做教育使用，各單位若有需求可以洽特生中心申請借展。

東方白鶴身上的衛星定位發報器。(圖/吳素娥授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。)

至於韓國發報器的部份，因韓國方面希望能儘快收到發報器以做後續利用，所以農業局將以國際快遞儘快將發報器寄回Yesan Oriental Stork Park。