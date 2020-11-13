雲林縣濁水溪出海口南岸傳出有民眾非法架設大型鳥網，導致數10隻稀有鳥類掛網受傷，其中10隻不幸慘死。（麥子簝文化協會提供／周書聖雲林傳真）

雲林縣濁水溪出海口南岸傳出有民眾非法架設大型鳥網，導致數10隻稀有鳥類掛網受傷，其中10隻不幸慘死，部分鳥類遠從歐亞大陸北部飛行千里至台灣度冬，卻不幸命喪台灣，麥仔簝文化協會生態巡守志工隊及第四河川局獲報前往拆除鳥網。

11日中午有攝影玩家於濁水溪出海口南岸拍攝候鳥，發現岸邊遭人以竹竿架設攔鳥網，高度至少3公尺以上，遂通報麥子簝文化協會與第四河川局前往拆除，現場發現反嘴鴴、尖尾鴨、琵嘴鴨、田鷸等活體鳥類，當場解救野放。

麥子簝文化協會理事長吳明宜表示，自從10月底濁水溪河床發生2起大火，四河局對於濁水溪進出河道管制就相當嚴格，需要實名登記才能進入，研判鳥網架設者應該是透過其他河道闖入。

部分受害鳥類為稀有候鳥，有些遠從歐亞大陸北方飛行千里至台灣過冬，其中反嘴鴴為英國國鳥，算是稀有冬季候鳥，卻不幸死亡。吳明宜指出，近期濁水溪沿岸冬季候鳥都已經抵達，如黑面琵鷺、東方白鸛、反嘴鴴等水鳥類都在該處棲息，民眾切勿破壞其棲地。

雲林縣政府農業處表示，民眾若使用鳥網獵捕保育類野生動物造成死亡，將依野生動物保育法移送法辦，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科罰金20萬元以上至100萬元以下罰金。

(中時 )