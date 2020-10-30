經濟不景氣，許多民眾常感嘆「萬物皆漲，唯獨薪水不漲」，日前更有網友不禁好奇問道「為什麼台灣東西賣的比國外貴？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO昨（29日）在PTT「八卦板」PO文指出，包括顯卡、筆電、CPU等電子產品，以及汽機車和房價，價格都比國外貴上許多，並接著提到，房子就算了，畢竟台灣土地有限，為何國產汽車也要百萬，進口60幾萬就有了；至於機車的話，雙陽貴為台灣品牌，結果台灣賣的比東南亞、歐洲貴；3C電子產品、顯卡主機板御三家都台灣廠，一堆小廠也台灣的，iPhone鴻海組裝或大陸組裝的也沒有人工費用差異，結果台灣貴死。

再者，筆電廠像是Acer、asus、MSI等也都台灣廠，結果同規格台灣賣的比聯想貴；吃的方面相比美國、日本自己煮的費用跟台灣差不多，但人家薪水是台灣的2、3倍。

最後他提到，「當初台幣貶值，貶到32元，一堆東西漲價，還馬上漲，現在呢？台幣28就有了，我們東西有降價嗎？沒有啊一樣貴啊！結果台灣薪水起薪28K，中南部甚至還有不到22K的…到底為什麼賣這麼貴？」

貼文一出隨即引起不少網友共鳴，紛紛留言回應「不只這些，連日常生活用品都貴」、「不是有人吹經濟是幾十年來最好嗎？買不起？」、「你怎麼可以說實話！在台灣就是要講台灣物價便宜、CP值最高，，請儲值你的台灣價值」、「台灣人不愛吵，怕死怕鬥，又愛面子愛打出頭人，天生就盤子命」。

不過也有人認為「便宜的永遠在海上漂」、「關稅貨物稅趴數就訂死的」、「價格是供需決定不是成本決定，美國農業大國耶，農產品成本低台灣多少，你看美國超市賣那什麼價格才是暴利好嗎」。