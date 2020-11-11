不少幸運人士在工作中能遇到好的老闆或主管，但也有許多「慣老闆」讓底下員工苦不堪言。一名網友表示朋友老闆女兒最近準備要結婚，沒想到老闆竟厚臉皮對公司員工提出1無理要求，但又怕給老闆不好的印象不好拒絕，讓他苦惱尋求大家意見。文章PO出後瞬間掀起論戰，網友也全都怒了！

一名網友在PTT的Salary板以標題「老闆女兒結婚會去幫忙嗎？」發文，表示他有一名朋友的老闆女兒最近要結婚，沒想到老闆竟然希望公司同仁假日能到場幫忙，但不算加班費，算是做面子給他。而且因為桌位不夠，有些人幫忙完也無法留下來吃飯，要直接回家。

因為自己之前也發生過類似狀況，讓原PO也不知道該怎麼解決才好，只能無奈問道「若是還想再呆一陣子，大家會看在不想被老闆扣分的情況下去嗎？如果去的話，紅包包多少比較合適？」

文章曝光後掀起暴動，網友紛紛留言「超討厭這種，把員工當家奴的，為什麼不去找專門接待的人來做」、「這老闆不會做人，不值得幫他賣命，建議早點離職」、「別鬧了啦，這種老闆都把你的付出當作應該，怎麼可能當作是賣個人情給他阿」、「沒得吃還要包紅包？？？」、「真棒！做事時就自己人，吃飯時就沒留桌」、「我會去幫忙加瀉藥」。

還有不少人提供解套方式「想到個理由：前陣子剛參加喪禮所以不宜參加XD」、「簡單啊！就說那天是好日子，要去朋友的婚禮啊」、「找個藉口說要回娘家/回夫家/看阿嬤什麼的不行嗎？」、「如果是我會說那天已有約了」。