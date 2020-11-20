米飯是華人社會餐桌上的必備主食，雖然在電子鍋的幫助下，只要淘米、放水、按下煮飯鈕，簡單的3步驟，讓煮飯不再是難事，但要怎麼煮得色香味俱全，又不流失過多營養，可是一門學問！

究竟煮飯應該用冷水還是熱水？大多數家庭都是用冷水煮飯，但其實這是個錯誤的處理方式，正確的作法是使用熱水煮飯，因為熱水能縮短蒸煮時間，防止米飯中的維生素B1、B2因為長時間高溫加熱受到破壞；且因為蒸煮時間較短，並不會影響澱粉的口感和營養。

再者，生水多少含有氯氣，而氯氣的存在會破壞大米本身的維生素B，只要將生水煮滾，就能讓原有的氯氣得以揮發，

除此之外，選擇用熱水煮飯，煮出來的米飯不容易黏鍋，過程中添加少許食用油，也有助於讓米飯更加粒粒飽滿，帶有晶亮光澤；若想讓米飯更好吃，切記要在電子鍋開關跳起來後，讓它再多「燜」5分鐘，不要急著開吃，這樣才能讓米心更加熟透。

日本媒體《citrus》先前也曾經分享讓白米飯口感升級的美味秘訣，那就是以「兩合米」（一合容量約一米杯）對「一小匙蜂蜜」的比例烹煮，會讓白米飯更加香甜美味，加了蜂蜜的白飯也會變得較有光澤。