菲律賓29歲女子碧苾（Bebe）長相出眾，夢想成為知名模特兒，不料卻在2014年遭診斷罹患憂鬱症且還會出現幻覺，在被家人送醫治療後病情一度好轉，但隔年碧苾的父親生病，家中無力同時負擔兩人的治療費用，導致她的病情再度發作，家人不得已之下只能將碧苾關在鐵籠裡，一關就是5年。

根據《每日郵報》報導，碧苾原本任職當地一間超商，2014年被診斷罹患「精神症憂鬱」（Psychotic depression），發病時會出現幻覺，並且有暴力傾向，於是住院接受治療。所幸，碧苾接受一年的治療後病情逐漸好轉，不料她的父親生重病，家人無法再負擔碧苾的醫療費用，只好將她接出院由家人照顧。

無奈碧苾的病情再度惡化，除了有暴力傾向之外，還曾在外遊蕩，失蹤一個禮拜，家人為了保護她的安全，不得已將她關在鐵龍中，每天按時送餐給她，起居都在鐵籠內度過，迄今長達5年之久。家人也表示，因為碧苾會將身上的衣服咬爛，所以只好讓她穿上麻布袋。

對此，碧苾家族友人布洛斯（GlyzelBullos）透露，精神病院的費用十分昂貴，為了讓她繼續接受治療，碧苾的親友目前正在籌措醫療資金，但因金額太過龐大，盼外界能伸出援手。