新冠疫情肆虐全球，台灣防疫成績有目共睹，也讓民眾與有榮焉，不過日前就有網友在網路上搜尋「台灣世界紀錄列表」，赫然發現除了防疫之外，台灣還有許多「負面紀錄」也高居世界第一，引發熱議。

原PO日前在「Dcard」PO文指出，無聊滑了一下維基百科，發現台灣擁有不少世界第一的紀錄，並附上圖片，裡頭細數14項紀錄，包括近視率42％世界第一、大腸癌罹癌率全球第一、少子化全球第一、離婚率亞洲第一、房價所得比和香港爭全球第一、便利商店密度全球第一、機車密度世界第一、遭網攻量全球第一、人才流失2014年全球第一、滑手機全球第一、醫療訴訟率世界第一、口腔癌全球第一、社群恐慌症全球第一、2003年交通罰單全球第一。

不過這14個項目中，除了「便利商店密度全球第一」之外，其他全是負面，讓原PO大嘆「沒有好點的世界第一」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「如果這些是真的，那台灣的問題也太多」、「鍵盤酸民世界第一」、「啊不然怎麼會有逃離鬼島這個詞？」、「我記得台灣是亞洲肥胖率第一耶！」、「國民自我好感度大概全世界第一吧」。

也有人勸原PO不要這麼沒志氣，「IC代工-台積電世界第一、IC封測-日月光世界第一、IC設計-聯發科多媒體晶片世界第一…台股幾個龍頭拉出來看一堆世界第一」，更有網友吐槽「也不說哪個條目，網址也不附，難怪世界第一無知」、「維基看看就好，大家都可以改的東西」。