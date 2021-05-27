日本在1990年代後期至2000年代初，曾掀起109辣妹(ガングロ)的風潮，辣妹會將皮膚曬成小麥色，頭髮染成淺色，並搭配白色眼影及唇膏等誇張妝容，不過隨著時代改變，109辣妹也漸漸消失，而日本北九州有一名人妻，外出時還會化109辣妹的妝，近日她曝光素顏美照後，也讓網友驚呼「難以想像是同一人」。

居住在北九州的37歲人妻うぬ(unu)，日前接受日本節目《ノブナカなんなん？》採訪，表示自己應該是北九州唯一一個109辣妹，由於她的妝容非常浮誇，如今走在路上經常被當成異類，不少老年人甚至會投以驚訝的眼神，有些學生還會在她背後竊竊私語，就連買東西時，店員也不敢直視她。

由於109辣妹的妝容很誇張，所以化妝品消費也很大，光是一隻眼睛就要貼上6片假睫毛，而節目組跟著うぬ回家後，發現她家的風格與109辣妹的形象差很多，家中裝潢非常簡約，節目組進一步了解才知道，她是畢業於東京藝術大學的學霸，目前在著名企業擔任設計師，還有一位結婚8年的丈夫。

人妻うぬ難得露出素顏，清秀模樣與化妝後差很多。(圖/翻攝自節目片段)

うぬ過去打扮並非109辣妹的模樣，而是喜歡蘿莉塔時裝的風格，不過2年前她在Twitter上無意間看到東京澀谷的黑辣妹團體「Black Diamond」，卻意外愛上這種打扮，而うぬ與節目組一起去拜訪「Black Diamond」時難得露出素顏，沒想到うぬ皮膚非常白皙，模樣看起來非常空靈，與化妝後模樣差很多。