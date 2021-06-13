新冠肺炎肆虐全球，其中印度4月起受到第二波疫情嚴重衝擊，累計死亡人數已經超過36.7萬，病例總數達2940萬，接種疫苗成了民眾的當務之急，不過印度一名71歲老翁卻聲稱打完兩劑疫苗之後，就變成了「萬磁王」，身上可以輕鬆吸起所有金屬製品。

綜合外媒報導，馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）納西克市（Nashik）的索納爾（Arvind Sonar）於3月9日接種第一劑疫苗後，本月2日施打了第二劑，沒想到身上竟產生了磁力，包括湯匙、鐵盤、硬幣等金屬製品，都能輕鬆吸在身上。

索納爾的家人原以為是因為汗水黏住了物品，但索納爾洗澡後身上依舊擁有磁力，家人於是將過程拍下PO網，影片曝光後隨即在網路上瘋傳，引爆網友熱議。

消息一出，當地致力於打擊迷信的組織「MANS」強烈抨擊，認為這樣的說法毫無科學根據，「如果真的會產生磁力，為什麼沒有別人像他一樣？」新冠肺炎研究人員拉哈納（Tatyarao Lahane）也表示，索納爾能吸引金屬製品與疫苗無關，因為疫苗並不會造成人體產生磁力。