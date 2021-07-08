戰鬥民族威猛形象深植人心，沒想到就連軍犬也不是省油的燈！俄羅斯官媒6日公布一段最新的軍演影像，畫面中可見，當局正在測試一款新式特製傘具，能讓軍犬和傘兵一起空降到戰場，第一時間投入搜救任務，其中軍犬面對強大風速和噪音還能淡定跳傘，沉著反應成了影片最大亮點。

根據《每日郵報》報導，俄羅斯經常出動犬隻安全部隊投入軍事和搜救任務，但過去卻不曾有過「軍犬傘降系統」。這次的新式傘具是由專門生產民用航空高科技產品的「技術動力公司」（Technodinamika Group）所開發，目的是讓一隻45公斤的軍犬跟著傘兵空降至戰場，或是利用「雙人套具」（Tandem Harness），讓傘兵、領犬員、軍犬一起跳傘。

Russia’s dogtroopers undergo parachute training – by leaping out of planes at 13000ft https://t.co/UCeEthru5E — Daily Mail Online (@MailOnline) July 6 2021

俄羅斯國防部旗下紅星（Zvezda）電視台指出，此次的測試足以證明軍犬能從3962公尺的高度進行傘降任務，在此之前，人們都認為狗無法看得這麼遠，「即使從數公里的高度，狗也能觀察與試著用爪子抓住地面」。

負責實測的傘兵托波科夫（Andrey Toporkov）則表示，軍犬日後皆須接受跳傘訓練，除了要能忍受飛機上的壓力，還要克服高空跳傘的恐懼，尤其是要讓軍犬跟陌生傘兵一起跳傘的難度相當高，必須取得軍犬的信任，自己也不能害怕，因為狗能感覺到傘兵的恐懼，「當然，若是有領犬員參與跳傘是最好的」。

影片中可見，帶著嘴套的軍犬雀躍的朝著飛機狂奔而去，接著在傘兵的陪同下一起完成高空跳傘，期間無論是面對強大的風速或是噪音，反應相當沉著冷靜，不見絲毫怯場。