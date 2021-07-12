2021年7月2日，參謀總長陳寶餘主持副參謀總長執行官新職介紹典禮期勉國軍「確依戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵的作戰指導...」，本文就來談談「戰力防護」。

戰力防護的作法

從國防部公佈的資料來看，所謂的「戰力防護」就是以各種方式偽裝軍力。例如把勇虎戰車、雲豹甲車偽裝成工程車，或把捷運變成地下基地待命出擊。陸軍AH-64E阿帕奇和UH-60M黑鷹直升機降落新竹高鐵站附近，進行熱加油、熱掛彈、補給等任務，演練「戰力保存」。

除此之外，戰力保存的內容還包括把部隊疏散到民用建築，例如廠房、校園、民居、超市、影院、高架橋下、洞涵、隧道等等。某種程度來講，部隊疏散到民間有兩個意義：準備巷戰、把居民當作人質。

巷戰過於殘忍，而且解放軍不見得會進入城鄉部；發生戰鬥的地方，一定是解放軍所要奪取的地方，例如防空陣地、飛彈陣地、軍港與機場、金融中心、廣播電台、發電廠、各級指揮所等等。國軍準備巷戰，怕是浪費了兵力。

戰力防護就是後發制人

實施戰力防護往往是弱勢方與防守方，先天上已經處於被動的局面，如何在共軍的先發制人打擊之後存活下來，是後發制人的先決條件，挺過來之後再思如何扭轉戰局。

如果解放軍和國軍是兩個類似量級的對手，雙方軍事能力、兵員數量、作戰地區同樣的廣闊、作戰效能接近，那麼交戰過程可能冗長，先發不見得可以制人，後發也較具有制人的空間。

但是目前兩岸軍事力量反差極大，國軍無論是在技術與兵員數量、甚至於在作戰效能方面差距解放軍甚多，解放軍極易在短時間內形成優勢。

以防禦為主的後發制人，其核心問題就是如何在防禦態勢下搶佔先機，從被動中爭取主動的地位。處於防禦或劣勢的國軍，只要戰爭開打，就要能夠積極的創造並搶佔先機，以快制快，運用多種手段迅速實施對等反擊，打亂解放軍進攻部署，期能在後發的不利態勢下取得「制人」的最佳效果。這是當前國軍所想的。

但是在現實上，國軍對解放軍實施對等打擊的機會幾乎為零，在沒有外界因素介入的情況下，解放軍採取先發制人的優勢幾乎無限大。基本上，先發制人就可以定生死，防守方與弱勢方等於沒有還手餘地。

此時，國軍非常需要美日外援，外援往往是溺水之際的救命浮木，只要這個浮木非常有力。然而，依靠美日外援卻非常不靠譜，為台灣流血流汗這件事情嘴巴上說說可以，認真去做實在沒辦法。只要解放軍不受制於更強大的（美日聯軍）存在，先發幾乎就等於勝利，這句話基本上沒有問題。

後發制人的防禦部署

孫子（九地篇）說過：「用兵之法，有散地，有輕地，有爭地，有交地，有衢地，有重地，有泛地，有圍地，有死地。」九地指的是到境外作戰，到境外作戰「為客」，防禦方則「為主」。必須先定主客關係，才能決定攻守方法。

解放軍到我境內作戰「為客」，我「為主」則採取防禦態勢。根據孫子：「善守者藏於九地之下」，九地在哪裡呢？

九地來自用於屯兵的井田制。一塊地分成9塊，中央是公田，周圍8塊是私田，也是寓兵於農的安排。

從方位來看：東、西、南、北、東北、東南、西南、西北等八方，各自部署兵力，加上位於中央的指揮部，形成一個基本的九宮防禦方陣。當然，這個方陣還可以衍生出更多的作戰樣式，這就要看指揮官的謀略了。

我們還需要借用一個概念，才能夠讓方陣動起來：奇正。孫子說：「凡戰，以正合、以奇勝」。正兵是正面公開的兵力，目的是在正面接觸吸引敵軍主力火力；而奇兵是隱伏而不公開的兵力，從兩翼夾擊敵軍，出奇制勝。兵家都知道這個道理，就看誰運用得好。

原則上，在九宮格裡面，有了四個方向的正兵：東、南、西、北，四支奇兵：東北、東南、西南、西北。這個方陣是個極為穩妥的部署，無論敵軍從哪個方向打過來，所面對的態勢都是一樣：以正合、以奇勝。奇正關係與駐地兵力大小可以變換，得看當時戰場情境如何而變，總之，正面迎戰的就是正兵。

我們嘗試根據九宮格方陣原理，把國軍第一、第二、第三、第四、第五作戰區的防禦態勢簡化為一個五行方陣，如下圖所示。

我們嘗試根據九宮格方陣原理，把國軍第一、第二、第三、第四、第五作戰區的防禦態勢簡化為一個五行方陣。白色兵棋表示「正兵」，在正面迎敵，黑色兵棋表示「奇兵」，一般假設解放軍可能從北部攻進來，北部有首都在，所以安排重兵防禦。（圖/作者提供）

白色兵棋表示「正兵」，在正面迎敵，黑色兵棋表示「奇兵」，從兩翼夾擊。這是原則性的安排，角色可以互換。也許當局有另外判斷，一般假設解放軍可能從北部攻進來，北部有首都在，所以安排重兵防禦。

若按照孫子的看法，進攻主力不會擺在北部，因為北部有重兵是「實」，兵形象水，敵軍主力不會和我在北部硬碰硬，而會流向「虛」處，也就是國軍薄弱環節，才可能「避實擊虛」。國軍得趕快找到薄弱環節，重新部署兵力。

最不幸的狀況就是全部兵棋都變成了白色，表示每個戰區都沒有救援，講得好聽是獨立作戰，其實是坐著挨打。

戰力防護的目的是機動作戰

目前國軍戰力保存是把部隊疏散到廠房、校園、民居、超市、影院、高架橋下、洞涵或隧道等等，這未免太形式化。

2003年伊拉克戰爭，海珊手裡握有百萬大軍與500架戰機，足以與美軍一搏。但是百萬大軍一觸即潰，500架戰機埋在沙漠裡面沒有出擊，企圖保存戰力日後再起。感覺上國軍保存戰力的作法非常「海珊」。

以現代偵察能力，找到這些躲藏在民間建築的戰力並不難，如果解放軍出動大小型察打一體無人機，可以在現場直接解決問題。在這種情形之下，躲藏在建築物裡面的部隊必須配備反無人機武器以自保。

作為防禦方，國軍不得不把兵力分散在全島，這是必然。但是在分散的同時，不能忘記集中兵力，形成局部優勢進行打擊；這涉及了機動作戰。

國軍必須常態性舉行機動演練：第一，北中南聯兵營互調，演練如何在最短時間內集中在決戰點。第二，國軍至少擁有兩支機動打擊部隊：陸戰隊以及特戰部隊。現在雖然陸戰隊失去了兩棲的意義、傘兵也失去了敵後空降的意義，但我們取其「機動」的本質（海上機動與空中機動），可把他們變成本島機動打擊與救援部隊，這樣，五行方陣就活了。

本島防禦必須跟「常山之蛇」一樣靈活多變：擊其首則尾至，擊其尾則首至，擊其中則首尾俱至。有了「常山之蛇」的思想，國軍「戰力保存」除了把武器裝備偽裝起來之外，部隊還要不斷的進行機動，才能迅速的集中在需要的地方，不會被解放軍分割殲滅。

而且，國軍還應善用島嶼的特點，把遠端打擊武器分散到台灣周圍諸多離島，例如把海馬斯多管火箭彈與M-109A6自走炮分散部署在澎湖群島、彭佳嶼、小琉球或蘭嶼，視距外必然有解放軍登陸部隊和兩棲攻擊艦。

離島雖然遠離本島，但是距離敵軍比本島近多了；離島火炮在沒有飛彈以及海空軍幫忙的情形之下，可以自行對敵登陸艦隊開火，也算是盡了防禦的心力。

（作者為台灣國際戰略學會研究員、法國博士，本文為台灣國際戰略學會專稿，授權中時新聞網與洞傳媒同步刊登）

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