國外一名飼主養了2隻哈士奇，日前他帶其中一隻外出散步，途中買了一隻復活節兔子玩偶，只見二哈開心地叼著玩偶，似乎想早點回家玩，牠一進到家門後，還想向另一隻二哈炫耀，豈料對方竟直接衝上前搶奪，最終發生悲劇，讓飼主看了哭笑不得。

飼主穆尼奥（Brizzia Munoz）養了2隻哈士奇，一隻是黑色的，另一隻則是棕色，日前她帶黑色哈士奇至超市購物，期間看到店內的復活節兔子玩偶正在特價，她便決定買給愛犬玩，哈士奇開心地叼著玩偶回家，而且腳步非常快，歸心似箭，讓飼主笑著說「我的狗從來沒有這麼期待回家過」。

黑色哈士奇滿臉得意的進家門後，似乎還想向同伴炫耀自己的戰利品，而守在門口的棕色哈士奇見狀，馬上衝過來與牠搶奪，不出幾秒的時間，玩偶就被分屍，裡面的填充物全散落一地，讓主人看了非常傻眼，還將過程分享至抖音帳號@phdmunii，影片累積570萬觀看次數，不少人笑著說「哈士奇的得意不超過3秒」、「哈式結局」。

事後主人為了安撫牠們的情緒，各買了2隻兔子玩偶給牠們，認為此作法應該不會再出現搶玩具的狀況，豈料黑色哈士奇似乎還在記仇，見棕色哈士奇安靜的待在窗邊時，牠便跑過去咬對方的玩偶，再次呈現兩狗搶玩偶的場面，結局再次讓網友笑噴，表示「黑色哈士奇果然還在氣」、「牠絕對是想報仇」。