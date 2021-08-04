台灣手搖飲品牌眾多，不過無論品項再多元，經典的「古早味紅茶」卻依舊歷久不衰，讓不少民眾愛不釋手，對此就有網友不禁好奇，「古早味紅茶為什麼這麼迷人？」貼文一出隨即掀起熱議，更釣出行家分享背後的絕妙秘方，直言加了它，味道立刻多一個層次。

原PO日前在PTT「WomenTalk板」PO文透露，某天在路邊攤買了營養三明治，並且在老闆的推薦下，加點了一杯古早味紅茶，沒想到一入口驚為天人，尤其是紅茶跟三明治超級搭，讓他忍不住直呼「為什麼古早味紅茶這麼好喝？其他紅茶根本無法比擬」。

貼文一出隨即掀起不少網友共鳴，紛紛留言回應，「的確，古早味紅茶就有那麼一個特殊的味道」、「古早味紅茶超好喝」、「真的喝起來很解渴，適合單喝不用加牛奶」、「古早味紅茶加牛奶超棒」。

貼文更釣出行家解密，指出古早味紅茶不僅多加了「決明子」，就連糖也很講究，「古早味紅茶有加決明子，味道多一個層次，糖是紅糖，不是砂糖」、「加決明子就是100分」、「黑糖跟紅糖的精煉程度不同，紅糖最萬用，黑糖太過搶味，白糖則是太過單調」、「古早味紅茶有加決明子，而決明子本身有苦澀味，所以要加點糖中和一下，就成了你現在所喝的味道」、「古早味紅茶一定是黃金比例才好喝，無糖就失去古早味的滋味」。