澳洲歷經長時間獨立演化，孕育出許多特殊物種，而且有些生物不只體型大，甚至擁有劇毒。當地一名網友在論壇Reddit分享，一段蛛蜂大戰喇牙的影片，雖然牠們體型差異不大，但喇牙面對蛛蜂的攻擊，卻毫無招架之力，最終慘變食物。

澳洲一名網友@GasAltruistic8656在Reddit表示，先前他看到一隻喇牙，約成人手掌的大小，隨後飛來了一隻蛛蜂（spider wasp），雙方體型雖然相當，但喇牙完全不是蛛蜂的對手，蛛蜂先是展開攻擊不斷逼近喇牙，而後者則採取防禦姿態，最終喇牙被抓住後，完全沒有脫逃的機會。

蛛蜂箝制住對方後，利用尾部有毒螫針刺喇牙，使對方麻痺，失去行動能力，而蛛蜂隨後拖著動彈不得的獵物離開，將喇牙帶回巢穴中，待獵物安置妥當後，蛛蜂雌蟲會產卵於蜘蛛體上並退出巢穴，再用泥土封住巢穴出口後離開，孵化後的幼蟲便以這隻蜘蛛為食，作為成長階段的養分。

根據《環境中心資訊》指出，被麻痺的蜘蛛其實還活著，不過麻醉是持續性的，被螫到後雖然無法活動，但短時間內也不會喪命，而蛛蜂幼蟲在幾天後孵化，就能品嘗到新鮮的獵物，吃飽後將在巢穴內度過蛹期，此外，有些特定種類的蛛蜂不築巢，而是直接入侵穴居性蜘蛛的巢穴，並在蜘蛛身上產卵後離開。

這一段掠食影片曝光後，不少人都感到相當震撼，紛紛表示，「大自然世界真的很無情，被捕到獵物最終還不會嚥氣，活生生的被蛛蜂幼蟲吃掉，這才是最恐怖的」、「天啊！雖然蜘蛛也很恐怖，但蛛蜂的吃法實在是太殘忍，同情蜘蛛的下場」。