遊戲橘子代理、日本遊戲大廠Cygames與子公司‎Citail共同研發的全新彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》明(22)日起推出《超異域公主連結☆Re:Dive》合作活動，活動期間玩家有機會在「精選轉蛋池」中獲得★5角色：「貪吃佩可」、「凱留」、「可可蘿」，同時可透過挑戰合作任務【降臨討伐戰 美食的冒險者】獲得三種全新★5合作限定裝備！此外，為慶祝《彈射世界》發行150日，營運團隊特別於10月22日至11月6日規劃登入活動，玩家最多可獲得1500個星導石、45個「夢想紋章」來組建強悍隊伍！

《彈射世界》x《超異域公主連結☆Re:Dive》限時推出！合作角色、合作裝備、合作任務開放！

《彈射世界》將於10月22日至11月2日，推出《超異域公主連結☆Re:Dive》合作活動，是遊戲發行首次合作活動！

合作期間，玩家有機會在「精選轉蛋池」獲得合作限定的★5角色「貪吃佩可」、「凱留」、「可可蘿」，還可挑戰合作限定任務【降臨討伐戰 美食的冒險者】享受完整故事內容，戰勝最終BOSS「電弧守護者」獲得的電弧守護者的金幣、銀幣，可用於兌換三種合作限定★5裝備。

★5公主之劍

異世界冒險者帶來的絕品。光是握著就能感到力量湧現，是把散發出高貴氣息的劍。

★5混沌魔典

異世界冒險者帶來的絕品。紀錄複雜術式的精裝書，似乎蘊藏著極高的魔力。

★5愛梅斯護符

異世界冒險者帶來的絕品。用花卉裝飾的護符，散發著柔和香氣，無論何時都會引導信徒。

「發行150日紀念」活動開跑！登入最多拿1500個星導石、45個夢想紋章

慶祝《彈射世界》發行150日，官方祭出【連續15日．日日登入領】活動，10月22日12:00至11月6日11:59，完成每日任務立即領取100個星導石，以及可培育角色學習能力的「夢想紋章」3個！活動期間登入最多可獲得1500個星導石、45個「夢想紋章」！

《彈射世界》發行150日紀念活動

「新角色精選轉蛋」限時開放！3位合作限定角色、2位全新角色機率UP！

10月22日12:00至11月2日11:59，「精選轉蛋池」推出全新《超異域公主連結☆Re:Dive》合作限定的★5角色「貪吃佩可」、「凱留」、「可可蘿」，以及★4角色「米露米娜」、★3角色「蘇文」，新角色出現機率上升中！

★5旅行的空腹劍士「貪吃佩可」

擔任「美食殿堂」公會會長一職，充滿活力的少女劍士。CV：M・A・O

《彈射世界》角色 貪吃佩可

★5貓耳魔法使「凱留」

隸屬於「美食殿堂」公會的獸人魔法使。CV：立花理香

《彈射世界》角色 凱留

★5小小嚮導「可可蘿」

隸屬於「美食殿堂」公會的年幼精靈巫女。CV：伊藤美来

《彈射世界》角色 可可蘿

★4靦腆的武術家「米露米娜」

雖是位一流的武術家，但因個性內向，不太敢與人眼神交會。CV：大亀あすか

《彈射世界》角色 米露米娜

★3追趕老虎的老鼠「蘇文」

利牙世界出身，鼠族的年輕劍士。為拓展視野而離開家鄉。對傳聞中拯救了世界的英雄抱有憧憬。CV：春花らん

《彈射世界》角色 蘇文

武力提升最佳時機！新難度BOSS戰、新裝備轉蛋池即將推出！

10月29日12:00起，官方將推出「亞多明尼斯塔」BOSS戰【超級難度】，成功挑戰此難度的玩家，可獲得「亞多明尼斯塔的紫幣」，以兌換全新★5裝備「錯亂光槍」、「懷戀之盾」、「樞機之劍」。

★5錯亂光槍

按照機人管理者所留下的資料製作的絕品。機人希望停滯的箱庭發生變化，槍上蘊含著對它們的恐懼。

★5懷戀之盾

按照機人管理者所留下的資料製作的絕品。蘊藏過往和平歲月記憶的盾牌。

★5樞機之劍

按照機人管理者所留下的資料製作的絕品。劍上蘊含著將不利偶像的人處決的意志。

《彈射世界》超級追加

此外，10月29日12:00至11月5日11:59，則推出全新「裝備精選轉蛋池」，其中★5「提爾大劍」、★4「血脈之杖」、★3「混沌拳套」機率上升中！想擁有全新裝備的玩家，千萬不要錯過！

★5提爾大劍

從動盪的迷宮中發掘到的異世界絕品。達成夙願後會取走自己最親近的人的性命，是把受詛咒的大劍。

★4血脈之杖

從動盪的迷宮中發掘到的異世界珍品。鮮血般的液體在整個杖身循環，偶爾還會產生脈動，是把詭異的手杖。

★3混沌拳套

從動盪的迷宮中發掘到的異世界精品。設計意象給人一種不祥的感覺，是小混混愛用的拳套。