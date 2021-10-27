戰遊網（Wargaming.net）旗下《戰車世界》今天宣布，一年中最驚悚的萬聖節，代號 「希望」的特殊軍事行動將於10月28日正式登場，並一路持續到11月11日，邀請玩家重返戰場，一同解開環繞生人勿近之 Mirny城鎮的重重謎團。

Mirny曾是一個人口密集的產油城鎮，但一切卻在一件大型緊急事故發生之後完全不同了，城鎮宣布進入緊急狀態並下令大規模撤離。曾經蓬勃發展、充滿希望的小鎮頓時變得荒蕪而冷清。單位曾派遣偵察隊前往 Mirny進行偵察行動，但只有部分成員成功返還。

若想進一步揭開Mirny背後的故事，玩家首先要組成最多5名玩家的裝甲排，並於戰鬥中摧毀AI 車輛。模式共有3種不同難度等級：低、中與高。難度等級越高，面對的敵人就越強。每場戰鬥都有數個階段，玩家必須逐一完成才能順利返回家園。挑戰低難度等級時，玩家必須闖過 3 個階段，挑戰中或高難度等級則必須闖過 4 個階段。玩家如果在挑戰中或高難度等級時成功闖入第4個階段，將有機會殲滅可怕而強大的冥王。

另外，若想了解摧毀冥王的方法，玩家可以藉由收集活動中的8個膠片來一探究竟，每個被加密過的膠片都包含一些關於冥王的重要資訊，必須透過特殊鑰匙進行解碼，解碼密鑰則可於活動中賺取或者從最新 Prime Gaming 空投心驚膽戰包中獲得。成功解碼並順利讀取8個膠片中資訊的玩家將能獲得美國VII階加值重型戰車King Tiger (Captured) 還有以Mirny為靈感的獨家 3D 風格「闇夜」作為獎勵。

另一方面，《戰車世界：閃擊戰》也將於10月28日至11月4日推出萬聖節主題活動。喜愛手遊版戰車戰鬥的玩家能藉由贏得戰鬥或從 IV-X 階車輛獲得卓越印記，換取活動臨時資源 Magfilms，進而解鎖關卡，並有機會將全新V 階 Titan Mk. I 和 VII 階 Titan H-N 戰車、主題迷彩和輔助組合包等豐富獎勵帶回家。

「2021 萬聖節活動：Mirny 事件延續」