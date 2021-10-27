NCSOFT旗下手遊《天堂2M》今（27）日更新，開放世界副本「傲慢之塔」1～3樓，同步新增煉金術系統等內容。

世界副本傲慢之塔

《天堂2M》今日更新開放神話秘密的沉睡之地「傲慢之塔」，「傲慢之塔」是第二個世界副本，可以於相同世界內的1～6伺服器同時進入，本次更新開放1～3樓，限角色等級60級以上進入，每週可使用7小時。

「傲慢之塔」1樓的首領怪物為【＜怨靈＞朗特】，主要掉落道具為「阿斯塔洛特」、「墮落天使符印」、「槍術書（永恆）」、「弓術教材（過激投擲）」、「長柄戰戟」、「神祇手套」、「繼承者之書（高能藥劑II）」。

2樓的首領怪物為【＜永生的救贖者＞瑪蒂】，主要掉落道具為「貫雷劍」、「天雷疾霆」、「大魔法師項鏈」、「暗殺秘笈（影之步）」、「魔道書（烙印）」、「瑪蒂之怒」、「聖堂之劍」、「佩勒迪亞符印」、「巴溫戒指」。

3樓的首領怪物為【＜背叛惡魔＞柯爾能】，主要掉落道具為「支配者權能」、「納伊亞羅普斗篷」、「夏伊德獵弓」、「奉神魔珠」、「繼承者之書（痛擊）」、「祭司的紀錄（天國神盾）」、「戰鬥技術書（真衝擊）」。

《天堂2M》本次更新除了開放「傲慢之塔」以外，也引入了一個新系統「煉金術」，該系統可將非刻印的高級、稀有、英雄等級裝備及技能書作為煉金材料，可製作出裝備在新欄位的古文或其他新道具。

進行煉金術必須登錄至少3個以上的煉金材料，並且最多可登錄至5個，作為材料的裝備等級和強化值越高，獲得好獎勵的概率就越高。中間的氣息與預言訊息，可做為預測結果的參考。

《天堂2M》今日也推出了多項精彩活動：

【顫慄萬聖夜】：10/27維護後～11/3維護前，活動期間內，在「顫慄萬聖夜」副本狩獵時，有機會獲得「香甜南瓜糖果（活動）」，透過村莊的NPC「古茲」可用「香甜南瓜糖果（活動）」兌換各種獎勵道具。在每日中午12：00還可上線領取萬聖節特別郵件，可獲得包含「殷海薩恩寵」、「顫慄萬聖夜時間充能石（活動）」、「金色南瓜寶箱（活動）」等道具。

顫慄萬聖夜

【尋找萬聖夜暗黑南瓜大王】：10/27維護後～11/3維護前，活動期間內，「顫慄的萬聖夜」活動副本與「萬聖夜南瓜大王」將隨機出現，成功狩獵「萬聖夜南瓜大王」，可100%獲得「金色南瓜寶箱（活動）」。

尋找萬聖夜暗黑南瓜大王

【閃耀萬聖造型武器之夜】：10/27維護後～11/3維護前，活動期間內，開啟「銀色南瓜造型武器選擇箱（活動）」，可獲得其中一樣萬聖節特別武器，還有機會將他永久收藏作為特別紀念品。

閃耀萬聖造型武器之夜

【朝向禁地！傲慢之塔】：10/27維護後～11/10維護前，可透過每日優惠領取「傲慢血石破片（活動）」，另外透過各日額外優惠可獲得包含「傲慢強化箱（活動）、上級職業獲取券（1次）（活動）」等等多種道具。

朝向禁地！傲慢之塔

【貪婪的傲慢破片】：10/27維護後～11/10維護前，活動期間內，在「克魯瑪高塔」、「安塔瑞斯洞窟」、「象牙塔」副本內狩獵時，有隨機獲得「傲慢血石破片（活動）」，收集「傲慢血石破片（活動）」可製作各種獎勵道具。

貪婪的傲慢破片

更多遊戲內容與活動詳情請上官方網站查詢。