由韓國遊戲公司娛美德（WEMADE）研發直營的MMORPG跨平台遊戲大作《傳奇4》，今（2）日首次進行大規模改版，開放全新職業「弩手」、轉職系統「分身切換」以及特殊BOSS「深紅魔帝沃斣坎」等豐富內容。而備受全球玩家期待的稀有「XDRACO」道具與DSP（DRACO Staking Program）交易所也同步登場，玩家將可以在遊戲中充分體驗運用區塊鏈自由交易稀有道具的樂趣。

唯一物理遠距離攻擊職業「弩手」

全新職業「弩手」擅長使用「弩弓」作為武器，在看似可愛的外表下，卻能發揮意想不到的破壞力與生存力，尤其是對怪物使用廣域攻擊的絕招，可大幅提升練功效率，同時還擁有威力強大的遠距離攻擊，在遠處就可以給予敵人迎頭痛擊。

「弩手」技能展示影片

自由轉職「分身切換」及特殊BOSS「深紅魔帝沃斣坎」

為讓玩家體驗更多的職業樂趣，本次推出轉職系統「分身切換」可以保留原有角色的等級、體質、內功等成長素質，玩家等級達50級以上且收集指定道具，即可自由轉職為「戰士」、「法師」、「武士」、「道士」、「弩手」等五種職業。

同時也加入新成長系統「閉關修煉」，70級以上的玩家可強化「任脈」、「督脈」、「沖脈」、「帶脈」等來加強8種角色能力值，且收集足夠材料最多還能強化到10星，玩家可以明顯感受角色變得更加強大！

此外，每週五晚上11點在「蛇谷秘谷」內的深紅奈落地區將會出現特殊BOSS「深紅魔帝沃斣坎」，玩家可前往挑戰超大型首領，只要成功擊敗就能獲得50個稀有道具寶箱。

稀有「XDRACO」道具與「 DSP交易所」同步登場

備受全球玩家期待的稀有「XDRACO」道具與DSP（DRACO Staking Program）交易所今日重磅登場，玩家除了可通過進行遊戲得到掉落的「XDRACO」道具之外，還能將持有的加密貨幣「DRACO」存入DSP交易所，透過抽獎來獲得「XDRACO」道具，玩家存放的「DRACO」數量和期限越長，中獎機率會隨之提升，而沒有中獎的話，存放的「DRACO」也會100%退款。

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