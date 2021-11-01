張艾嘉身兼導演、演員、歌手等多重身分，在演藝圈成就輝煌。她近期在優酷綜藝推出人文紀實節目《念念青春》，並領銜十大華語女唱將重新詮釋經典歌曲〈快樂天堂2021〉，帶領大家重溫青春記憶。值得一提的是，節目最後一集安排了張艾嘉兒子奧斯卡擔任彩蛋，母子相擁畫面溫暖感人，她也難得吐露心聲：「兒子的出生是我一生中最大的挑戰，作為一個母親也是我遇到最難的一個角色。」

母子倆罕見在《念念青春》節目中同框，奧斯卡出示了他過去寫給員工的「裁員通知書」，分享自己在創業初期卻遇上困難被迫裁員的內心感慨，張艾嘉理性對他說「其實我跟爸爸有想過，我們到底要幫你多少，後來還是決定讓你自己去面對」，他聽完後認同表示「謝謝你們」，感謝母親放手讓他獨立飛翔。

68歲的張艾嘉兒子奧斯卡上小學時曾遭到綁架。(圖／中時資料照)

68歲的張艾嘉私下生活低調，顯少和家人公開曝光，跟他的兒子奧斯卡上小學時曾遭到綁架有關。2000年，9歲的奧斯卡在上學途中被綁架，歹徒要求1500萬港幣(約新台幣5400萬)贖金，否則就撕票。張艾嘉冷靜與綁匪討價還價、拖延時間，7天後在警方協助下救回兒子。自此她更加體會生命與家人的重要，她暫停工作花了3年時間陪伴兒子走出陰霾。她更推己及人擔任台灣世界展望會終身志工，幫助更多家庭。

張艾嘉16歲到電台當DJ接觸演藝圈，19歲成為嘉禾公司力捧的新人演出電影《電影龍虎》。1976年她在劉家昌導演的《梅花》中嶄露頭角，她在瓊瑤電影《碧雲天》中雖然是女二，卻獲金馬獎最佳女配角獎，而備受矚目。後來她憑著精湛演技以《我的爺爺》、《最愛》分別拿下兩屆金馬影后，更轉向幕後當編劇、導演，出道四十年來參與了一百多部電影，對華語電影有著卓越貢獻。

她也沒有忘情唱歌，今年召集齊豫、潘越雲、黃韻玲、王新蓮，還邀請了辛曉琪、劉若英、萬芳、李心潔、孫燕姿等女唱將，一同演唱〈快樂天堂2021〉，這是35年前為紀念很多動物搬家到木柵動物園的歌曲，如今再度唱響也讓大家重溫70至80年代美好的青春印記。

而張艾嘉的感情世界也令人關注，她26歲曾與圈外人有過一段婚姻，她也曾和音樂教父羅大佑、李宗盛傳緋聞，當年羅大佑為她創作〈童年〉、〈小妹〉等經典歌曲，但兩人戀情只維持一年半。而她的首張專輯由李宗盛操刀，但她總以姊姊自居，否認與李交往。後來她在香港認識了已婚王姓富商，她在37歲那年未婚懷孕，並於隔年與王共組家庭，現在兒子三十而立更成為知名設計師。