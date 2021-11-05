1.聯電(2303)：10月營收創高，Q4、全年獲利可期，盤初股價漲逾1.5%，收復5日線。
2.台積電(2330)：昨夜ADR大漲3.32%，激勵晨盤股價漲至598元，5日線、月線、季線一次到手。
3.怡利電(2497)：10月營收年增49.81%、前10月增49.67%，昨外資反手買超936張，盤初一度漲逾2.5%。
4.全家(5903)：前3季每股盈餘4.28元，Q4營運可望穩定向上，惟近期外資連日小幅賣超，盤初股價仍壓低整理。
5.聯詠(3034)：Q4淡季不看淡，早盤回神漲逾3.5%。
6.聚積(3527)：10月營收年增67.96%，外資穩穩買，惟漲多遭重擊，股價摔至192元跌停價。
7.矽力-KY(6415)：IC高價股比價效應火熱，股王續漲3.5%、豋4900元關卡，挑戰5字頭。
8.台橡(2103)：前三季每股盈餘4.05元，下周二法說將起，早盤走揚漲逾3.5%。
9.世芯-KY(3661)：不畏外資止步4連買超，多方再點火，股價一度上漲逾3%，拚重返1200元。
10.彩晶(6116)：Q3每股賺0.45元，今起祭10萬張庫藏股，激勵股價一度跳漲7%，攻克季線。
11.友達(2409)：集團作帳行情提前開跑，晨盤放量彈升3%，挺進20元及半年線。
12.群創(3481)：前3季大賺半個資本額，加以低軌衛星題材點火，獲外資及投信連3買，盤初噴量大漲4%，邁向半年線。
13.三晃(1721)：中小股飆風再現，獲外資連4買，已連拉2根漲停，改寫逾10年高價。
14.上詮(3363)：前3季每股盈餘1.84元，獲外資偏多操作，早盤漲逾5%，站上7個月高價。
15.智邦(2345)：獲投信連7買，盤初急拉大漲9%，一舉衝上半年線。
16.凱美(2375)：前3季EPS為7.3元賺贏過去2年總和，開盤展雄風，直衝90元。
17.健策(3653)：新訂單、新客戶湧入，惟多方走高至400關前卡住，小漲蓄勢。
18.華通(2313)：Q3每股賺1.31元，創20年新高，早盤穩健走揚，漲逾3%。
19.信音(6126)：外資連買超2日，自營商亦加入行列，多方獲金援，量增上漲6%。
20.大同(2371)：金雞母尚志資產將配息，營收一大挹注，早盤續漲逾1%，站回10日線、挑戰月線。
21.技嘉(2376)：法說釋今明年樂觀看法，新品曝光為雙11暖身，早盤一度勁揚6.6%，惟遭空頭反壓，漲幅收抑。
22.華擎(3515)：前三季EPS14.09元同期新高，今年全年維持正成長，早盤彈漲近4%。
23.撼訊(6150)：前三季EPS14.16元、Q4續看俏，早盤觸及漲停，躍上短均及月線。
24.燦星網(4930)：雙11有望助攻家電、3C業績，早盤跳空漲停。(編輯整理：李慧蘭)
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