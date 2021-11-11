台股今年底、明年初「作夢行情」啟動，題材股輪番上陣！元宇宙概念股11日受指標股宏達電（2498）出關前夕殺至跌停，鈺創（5351）也跌逾9％，「宇宙人」盤中出現跳水式殺盤；高速傳輸、星鏈、第三代半導體概念股卻「爭上位」，創惟（6104亮燈漲停、台揚（2314）續漲逾7％，漢磊（3707）、嘉晶（3016）也同強，題材股「小鬼當家」。

「宇宙人」高空震盪，元宇宙概念股以威盛集團股為首，股價11日盤中遭遇強勁賣壓襲擊。飆股宏達電將於12日結束處置，早盤開低後，盤中一度拉升至平盤附近，惟盤中仍不敵賣壓殺至跌停價80.7元，下檔5日線將成關鍵支撐。威盛也從亮燈漲停下殺，午盤翻黑一度重挫近7％；鈺創、揚明光等概念「臉綠」。

不過，高速傳輸、星鏈、第三代半導體「三巨頭」仍續旺，其中，高速傳輸族群包括USB 4.0／Type-C等題材股剽悍，創惟亮燈漲停，偉詮電也上漲近8％；至於星鏈則由網通廠台揚領漲，漲幅逾6％，而第三代半導體漢磊、嘉晶也聯手表態，漲福介於1～3％。

法人指出，投資人投資主軸應聚焦2022年展望明確之成長股，焦點產業則包括矽晶圓、晶圓代工、高速傳輸及車用電子等族群。