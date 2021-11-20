大陸一名癡情男子追求心儀的對象長達5年，儘管多次告白都被拒絕，但男子始終不放棄，認為對方總有一天會接受他，豈料最近他在大街上告白時，女子似乎受不了便跪地求饒，拜託對方不要再追求她，影片曝光後，引發討論。

事發於大陸安徽，一名男子手拿鮮花，似乎正在向心儀女子告白，卻遭對方拒絕，男子便跪地求她收下花，豈料女子也當場情緒崩潰，同樣跪在地上，還不停磕頭，男子則是被此舉嚇到，呆坐在原地，不知所措，而女子隨後還氣得把花摔在地上，過程全被一旁的路人拍下，影片在微博瘋傳。

據知情人士透露，男子追求女方已長達5年，期間不斷向對方告白，卻屢屢遭到拒絕，儘管女子已明確告知，不可能會喜歡他，但男子仍舊不放棄，深信女方有一天一定會被感動，日前男子又當街表白，女子最終受不了，因此才會下跪磕頭，乞求對方放過自己。影片曝光後，不少人表示「太嚇人了。這不是愛是病，有心理學家曾說過，很多偏執狂一旦得手就會心生報復」。

女子被追求長達5年，就算拒絕了，對方仍不放棄，最終崩潰的下跪求對方放過自己。(圖翻攝自/微博)

還有人分享自身經歷，「我也遇到到過類似情況，真的很崩潰。畢業後甚至不敢跟以前同學聯絡，就怕再遇到對方，能躲多遠就躲多遠」、「我國中同學被學長追求，對方還在胸口和手臂紋上她的名字，而且每天放學就來教室門口堵人，最後那個同學受不了，只好轉學」、「我以前也遇到過一個，很恐怖，不接他電話就一直打，一天能打幾十通，強行送禮物，在我下班路上堵我，這種人根本不是愛，是強烈自卑導致無法接受挫敗感」。