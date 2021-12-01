繼麝香豬之後，我又成功解鎖刺蝟！同樣是個挑戰，我對麝香豬不熟，對刺蝟更是一無所知，但我總是告訴自己，萬物皆有愛，值得試試。

這隻將近6歲、已經是老奶奶級的刺蝟，身上的毛病是很多刺蝟都會罹患的「口腔腫瘤」跟「刺蝟搖擺症」，後腿不良於行，會逐漸癱瘓，就像是人得到「多發性硬化症」一樣，刺刺(化名)苦撐五個月終究不敵病魔離世。

因為刺刺不太親人，所以對於我的招呼，一開始顯得酷酷的，只一再強調「我習慣自己陪自己」。雖說刺蝟是獨居的動物沒錯，但離世溝通時，刺刺真的提了好多次「自己陪自己」，原來是主人太忙，早上常為了趕上班，直接省略了餵牠藥，直到牠生命的最後五個月，主人才開始比較花心思在照顧牠身上。

有一段時間，夫妻倆吵得嚴重，還幾乎忘了家裡養了一隻刺蝟，除了按時餵飯外，其他該幫牠洗的窩、該洗的澡，該帶牠出去放風散步曬太陽的事，一概都在夫妻的吵架聲中被遺忘。溝通時刺刺說：「吵架太大聲我有時會嚇到，窩窩臭臭會讓我生氣氣」，我問主人是這樣嗎？她說，沒錯，夫妻大吵時常看到刺刺炸毛跟噴氣，果然牠是既害怕又生氣。

「你跟爸爸的刺比我還多，不懂得把刺收起來，就碰不到對方最柔軟的部分。」離世溝通，總能接收到寵物寶貝靈魂的智慧話語，我聽了都想要給祂按個讚了，真是太好的隱喻了，而主人也是一位有智慧的媽咪，虛心的聽進去了刺刺語重心長的勸告。

但媽咪還是一直很愧疚，覺得生前沒有好好照顧祂，想要藉離世溝通表達歉意。刺刺小天使則回應：「我可以自己陪自己，你們最好都不要來煩我。你們連自己都照顧不好，也不懂照顧彼此的情緒。」看似耍酷，其實根本是心疼主人。

做完溝通後，主人跟我說，她一直以為家裡的這隻刺蝟只懂賣萌跟吃喝拉撒睡，不知道原來自己這麼默默被牠觀察，被牠關心著呢，原本對祂的愧疚，霎時化為滿滿面對夫妻關係的勇氣。