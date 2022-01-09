現代人工作忙碌、生活步調緊湊，泡麵因為取得方便、料理快速，加上口味眾多，是許多人的果腹首選。不過日前就有網友抱怨，相較於國外泡麵的包裝設計，台灣泡麵杯蓋卻難以撕開，貼文一出引起不少網友共鳴，並點出4點待改進的地方。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文指出，每次撕泡麵杯蓋都以失敗收場，不是缺一角，就是變得像是狗啃的樣子，讓他非常不滿，反觀韓國、日本、泰國、香港的泡麵杯蓋很容易開啟，不禁好奇問道「記得小時候台灣泡麵也是很好開，到底為什麼現在會變成這樣？」

貼文一出隨即掀起全場共鳴，紛紛留言直呼「嫌了很多年了，還是沒改進」、「以前蠻好撕的，後來摳死當（降低成本）變難撕」、「同感，爛死了。日本要直線撕開的包裝也超好撕，撕開是平整的一直線，看了就舒服」、「以前無感，直到買了日本泡麵才知道有比較有差」、「台灣傳統產業沒有使用者體驗這東西」。

另外也有網友點出台灣泡麵尚待改進4大缺點：

1、泡麵蓋難撕開

日韓兩國的泡麵有處理過，順滑好開，貌似有特殊處理，不會拆了像狗啃過的。

2、乾麵沒有排水孔

綜觀日本泡麵的做法，台灣還要自己用筷子戳洞排掉熱水，明明只是小設計，幾十年來卻從不改善優化。

3、醬包要用剪刀開才順

反觀日本乾麵的美乃滋醬包，有做處理一拉就開，還不會漏。

4、方形麵體不容於圓形碗

民眾家裡都是圓形碗，但麵體卻製成方形，泡麵非得要折斷麵體才能和圓形碗相容，根本是反人類設計。反觀韓國泡麵還會特別在麵體中間壓一個凹槽，讓煮的人方便打蛋。