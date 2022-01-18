撒哈拉沙漠出現神秘區域？國外一名網友日前滑Google衛星圖，發現撒哈拉沙漠有一片詭異區域，竟呈現亮藍色，不知道是水、沙子還是礦物，形狀宛如運動品牌Nike，讓人看了非常困惑，因此將照片分享至論壇Reddit，立刻引發討論。

根據《每日星報》報導，一名網友@u/OutOfBounds_Matrix在論壇Reddit提到，日前他在滑Google衛星圖時，發現撒哈拉沙漠有一塊藍色區域，形狀看起來像是「倒過來的勾勾」，看起來像水坑，又有些像沙地，但沙子看起來像是沙子浮了起來，讓他感到非常不解，因此PO文求解。

衛星圖曝光後，網友稱其為「藍色倒Nike」，有人認為可能是瀉湖，也有人表示，距離此地以北幾百碼處，還有一個更大的藍色區域，參雜一些白色，看起來像是山頂被雪覆蓋，不過此處位於阿爾及利亞西南部城鎮拉甘（Reggane），當地並非山區，因此也不太可能是雪造成，而且顏色看起來像發光寶石，綿延超過75公里。

還有網友懷疑，該地區可能是「理查特結構」（Richat Structure），也就是撒哈拉之眼的一部份，不過撒哈拉之眼位於茅利塔尼亞境內，距離阿爾及利亞很遠，且中間還夾了另一個國家馬利。也有人注意到，地圖上在該區域繪有勘探地震線，意味此處不久可能會進行開採，推測這些藍色區域與礦產、天然氣或石油有關，還有人指出，「不確定是否為藍色，可能是沙丘被吹起，底下的礦物質遭掀開，其顏色搞亂圖像傳感器的後製處理」。