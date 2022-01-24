古代皇室享受著榮華富貴的生活，受盡世人仰慕的眼光，但身在其中的他們卻有許多身不由己，生活並不如外人想像的那樣輕鬆快樂。清朝的康熙帝非常重視皇子的教育，他完善了宮廷的教育制度，皇子們每天凌晨3點就要起床到書房念書，全年365天除了春節和生日，就沒有其他休息的日子。

中國人民大學清史研究所副教授毛立平指出，根據清朝的家法，皇子要在虛歲6歲時入學，因此大多數皇子在4、5歲時就正式上學，而且每天寅時（3點~5點）就得起床到書房預習功課，老師則在卯時（5點~7點）抵達、開始授課，而且康熙還主張，皇子得持續地堅持學習，不可稍有荒廢，因此一年當中除了除夕可以提早下課，春節、生日當天能夠放假休息以外，其餘時間都不能休息，只能學習。

而皇子所學習的課程大致上可分為三大類，第一類就是文化課，包含漢文、滿文、蒙文等經典的學習，皇子的一天通常是由文化課開啟的，首先學習滿文和蒙文，之後再學習漢文知識，一般課程會持續到中午，年紀小的皇子就可以下課，年紀大一點的則要一直學習到下午；除此之外，康熙還會不時地對皇子進行抽查，要求皇子把指定段落背出來，並解釋清楚背後的意涵。

第二是為了讓皇子們保持滿人的傳統而設立的「騎射課」，上午久坐學習的皇子稍微吃點東西後，下午就要開始練習騎射，而書房之外就建有射箭的場所，另外還有供雨雪天氣而使用的室內射箭場；每年康熙去打獵時，都會帶皇子同行，讓他們有實戰練習的機會，從而訓練皇子的體魄、膽量與合作精神，將來才有能力面對戰場。

第三則為「科學課」，由西方傳教士教授西方的科學知識，康熙本身對於西方科學就很感興趣，不但自己每天都會請傳教士來教授，也讓皇子們一同學習，遇到日食的時候還會和皇子一起觀測；除此之外，康熙也懂得因材施教，像是他發現皇三子允祉對幾何學很有天賦，先是自己傳授他幾何學知識，後來又命令傳教士來專門教他。