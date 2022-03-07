睡覺姿勢不佳，不但會讓自己腰酸背痛，還可能害同床共枕的另一半受傷。大陸一名人妻最近突然腰痛，且持續一個禮拜都沒有減緩，就醫後發現她竟有2根肋骨骨折，人妻懷疑可能是丈夫睡覺時，把腿壓在自己身上一整夜，才會導致這種情況。

根據陸媒報導，上海一名人妻近日早上起床，發現腰部附近異常疼痛，一開始她並沒有太過在意，認為過幾天疼痛就會改善，然而這個情況持續一個禮拜都沒有好轉，她才終於到醫院檢查，未料竟發現她有2根肋骨骨折。

人妻懷疑，可能是睡覺的時候，丈夫將腿壓在她的身上一整夜，再加上平時自己不愛吃肉，也不愛曬太陽，有點骨質疏鬆才會導致肋骨骨折，而丈夫的體重為145斤（72.5公斤），她本人104斤（52公斤），其實丈夫並不胖，自己也不算太瘦，因此她覺得這種狀況十分奇葩，「我以為要受到很大的創傷才會骨折，沒想到這麼脆弱，腿壓一下就會骨折了」。

新聞曝光後，不少網友也都覺得非常離奇，紛紛留言：「這得是多沉重的愛才會讓老婆骨折」、「這麼年輕就骨質疏鬆了嗎？」、「最親近的人傷你最深哈哈」、「腿壓到肋骨？這姿勢也太奇怪了」、「我同事只是打個噴嚏，就把肋骨給打斷了2根」。