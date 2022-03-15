老虎給人兇猛的印象，不過牠們遇到幼崽搗亂，卻總是拿孩子沒轍。加拿大多倫多動物園飼養的西伯利亞虎，去年生了一隻雌性幼崽，而小老虎越大就越好動，經常趴在媽媽身上搗蛋，一天媽媽忍無可忍，一掌揮去過肩摔幼崽，眼中滿滿都是無奈。

多倫多動物園（The Toronto Zoo）飼養的西伯利亞虎老虎「梅希」（Mazy），先前被列入物種生存計劃（SSP），順利與雄性老虎瓦西里（Vasili）配對成功，生下3隻幼崽，但其中2隻不幸夭折，只剩女兒「米拉」（Mila），身為獨生女的「米拉」非常好動，經常惹毛媽媽，園方日前就分享母女倆的互動影片。

只見虎媽「梅希」趴在地上休息，5個月大的「米拉」不斷糾纏媽媽，甚至輕咬媽媽的耳朵，似乎想找人陪牠玩，而「梅希」則是瞇著眼打哈欠，似乎不想理會女兒，但「米拉」仍舊不放棄，最終「梅希」失去耐心，把女兒過肩摔到地上，被媽媽教訓後，「米拉」並未感到害怕，再次爬回媽媽身上繼續胡鬧，只見「梅希」眼裡充滿無奈。

影片曝光後，不少網友笑著表示，「天底下的父母都是一樣的」、「這對老虎母女的互動好可愛」、「不管是老虎還是人類，育兒的過程都讓人心好累啊」、「梅希雖然看起來很不耐煩，但牠其實對孩子還是很有耐性的」。