醫生每天都必須面對各式各樣的患者，就算當下的狀況再艱辛困難，他們也得秉持著專業精神，努力替患者解決問題。大陸網路上近日瘋傳一段影片，一名直腸肛門科的女醫生分享，她曾遇到一名女患者在浣腸後狂笑，無法控制肛門收縮，導致排泄物噴的整個診間都是，就連醫生也被噴了一身。

這名女醫生在採訪中透露，在直腸肛門科替患者換藥或檢查的時候，經常會有一些糞便不小心噴到身上，像是之前曾有一名女患者做完痔瘡手術後，因為排便不太順暢，所以醫生便替她進行指診，過程中摸到像是糞便的物體，疑似是糞便堵塞，因此建議讓女患者浣腸。

醫生先是往女患者的腸道灌了約1000毫升的水，但對方還是沒有排便，正當醫生再度檢查的時候，發現有一些糞水開始從肛門流出，於是急忙要求患者控制一下肛門括約肌，不過女患者卻一邊笑一邊說：「我收不住啊」，醫生表示笑的過程中腹壓會變大，導致糞水從肛門噴出，「肛門這個水就跟噴泉似的」，不但噴的醫生滿身都是，就連診間也慘不忍睹，醫生只好暫時躲到角落，而女患者「一笑一噴」持續了將近半個小時。

女醫生直言，直腸肛門科的工作就是「每天和屎打交道」，有不少網友好奇他們在處理完患者之後還有沒有食慾，她則回答：「洗完手飯就在那放著，根本不會在意」。