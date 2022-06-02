美國華盛頓一間圖書館在上個月迎來一名特殊的訪客，一隻棕色的小蝙蝠趴在書架上睡覺，而且牠睡得非常熟，不管多少人經過身旁、發出多大的聲響，牠都沒有被吵醒，最後館方請來動物救援團體幫忙，順利將這隻小蝙蝠安全帶到附近的野生動物保護區放生。

根據《The Dodo》報導，華盛頓卡瑪斯公共圖書館（Camas Public Library）的管理員，上個月在整理歷史區的書籍時，意外看到一位特別的訪客，一隻棕色的小蝙蝠趴在書架上熟睡，讓他相當驚喜，立刻通知圖書館館長康妮（Connie Urquhart）來看，康妮也被這個稀客嚇一跳，笑說：「我們常看到有人在館內看書看到睡著，但睡著的蝙蝠還是第一次看到」。

之後圖書館通知當地的動物救援團體來幫忙，15分鐘後就有一名警官抵達現場，在捕捉蝙蝠之前，康妮還拿來一本名為《圖書館的蝙蝠》的書籍和牠合照。有趣的是，這隻蝙蝠似乎睡得非常熟，整個過程牠都沒有被吵醒，最後警官將牠輕輕移到盒子內，並帶到附近的施泰格瓦爾德湖國家野生動物保護區（Steigerwald Lake National Wildlife Refuge）放生。

報導指出，沒有人知道這隻蝙蝠是如何溜進圖書館的，還趴在書架上安然熟睡，不過在葡萄牙的某些圖書館，蝙蝠是非常受歡迎的「客人」，因為牠們會幫忙吃掉以書本紙張為食的「書蟲」。