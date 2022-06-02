民間傳說「狸貓換太子」的主角就是北宋劉太后，但她其實並未真的把其他妃子的孩子換成狸貓，實際上是一名非常厲害的皇后，她原本在街頭賣藝，沒想到竟與皇帝墜入愛河，之後逆襲變皇后，甚至獨攬朝政，還曾一度披上皇帝的龍袍，可說是宋朝版的武則天。

中央民族大學歷史系副教授蒙曼在《國史演義》提到，宋真宗的皇后姓劉名娥，之後成為宋仁宗的太后，她最廣為人知的故事是「狸貓換太子」，但這其實只是戲曲故事，實際上與劉皇后無關，她出生門第低，原本是沿街賣唱的歌女，表演時吸引當時僅是王爺的宋真宗注意，兩人也因此墜入情網，宋真宗便將她接至王府。

但皇室無法接受身為歌女的劉娥，宋太宗得知此事後便將她趕走，直到太宗過世後，真宗才又將劉娥接入宮，原本打算封她為皇后，但無奈劉娥出生低微，又沒生皇子，因此無法讓眾臣接受，當時宋真宗臨幸一名地位極低的妃子李氏，豈料李氏竟懷孕，他便與劉娥動起歪腦筋，若李氏生下兒子就將其抱過來，並稱是劉娥的孩子。

而李氏確實生下男嬰，宋真宗從中偷抱，讓劉娥順利當上皇后，日後劉娥對李氏也不薄，繼續讓皇帝寵幸她，但不幸李氏的女兒夭折後，她從此抑鬱寡歡而喪命，死前劉皇后又幫她加一級，晉升為李宸妃，但該用何種方式葬李宸妃，讓劉皇后相當頭痛，她貴為小皇帝的生母，應以皇后規格下葬，但葬禮勢必會很隆重，擔心惹人說閒話，小太子若知道自己的身世，恐會影響到她的地位，因此打算以普通人身分安葬她。

此時，大臣呂夷簡進諫，表示紙終究包不住火，小太子登基後必會知道自己的身世，若發現生母竟是以普通人方式安葬，肯定會難以接受，劉皇后聽聞覺得有理，因此改以一品夫人的禮儀厚葬，直到劉皇后過世後，謠言果真四起，有些大臣認為李宸妃是遭劉皇后迫害而亡，宋仁宗決定開棺檢查，發現李宸妃被厚葬後才知道自己錯怪劉太后。

另外，劉皇后將唐朝武則天視為偶像，因為唐高宗李治患風疾，武則天從中幫忙處理朝政，讓她有機會掌權，李治死後更寫遺詔，表示皇帝若無法決定朝政大事，就詢問武則天的意見，而劉皇后的人生經歷也與武則天相似，她還模仿武則天造佛像，眾臣也看出劉皇后的野心，因此有些人便遞交《則天皇后行樂圖》，表明自己支持的心意。

但劉太后卻不願意接收，在日後一次祭天大典上，她竟披上皇帝的龍袍，模仿武則天在竄權前的祭天大典格局，讓許多人都以為她要當武則天，豈料大典後她就因病去世，過世時穿的還是皇后的禮服，可見她曾一度想當女皇帝，但穿了龍袍後又決定放棄。