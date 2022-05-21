昨天520蔡英文總統連任兩週年，但疫情燒不停，東華大學教授施正鋒今表示，閣揆蘇貞昌忙不迭地誇耀小英政府六年來的政績，還特別提及，自己跟總統面對面討論國政的過去未來、及如何興利除弊，儼然狄仁傑之於武則天。

他建議，在野黨必須趕快清理戰場；選民服務永遠比不上執政黨的綁樁，真正能讓人怦然心動的還是國家大政的立場。國民黨要是不能趕緊清理戰場，時間是不等人的。

施正鋒今在臉書指出，520是蔡英文總統連任兩週年，由於Omicron確診人數竄升、疫情不斷延燒，民進黨政府不好過於張揚慶祝。根據台灣民意基金會的最新民調，衛福部長陳時中所領軍防疫評分巨幅跌落不及格，可見民眾對於與病毒共存的「新台灣模式」相當不以為然。

他說，對於政府老王賣瓜的所謂「防疫超前部署」，近半的選民更是嗤之以鼻，蘇貞昌、及蔡總統的聲望略有下降，可見防疫中心指揮官陳時中擋下所有的子彈。

他說，當權者自吹自擂乃人之常情，只不過，究竟人民的生活過得好不好，老百姓點滴在心頭，自是在選舉戰場可見真章。過去兩年，台灣人民飽受新冠肺炎的威脅，對於防疫中心支配下的「類戒嚴」生活委曲求全。

他說，然而從疫苗、篩劑、醫藥、到病床，儘管政府標榜滾動式決策，實際上卻是且戰且走、左支右絀；至若從頭到尾擔心偽陽拖垮醫療量能，宛如鴕鳥，而不惜花大錢買高端，卻活像小氣財神省快篩小錢。

他說，至今疫情一夕暴增，表面上看來老神在在，改弦更張的自主防疫、自主應變、自主健康管理、自我健康監測，說穿了就是要百姓大人大種、自己負責。

他認為，或許是民進黨比較惡霸，在野黨無法發揮有效的監督，秀才遇到兵，在全面執政下，各種要求組成調查委員會的提案老是被否決。當然，也有可能是國民黨穿西裝出身，投鼠忌器，不好意思採取過於激烈的抗爭手段，溫良恭儉讓，讓對方看破手腳。

他說，其實四大公投案原本是民氣可用，沒有想到最後竟然輸到脫褲子，迄今士氣一蹶不振。尤其是把萊豬爭議交由釋憲，無異立法權自廢武功，更把地方議會送進虎口，白白葬送跟人民說之以裡的機會。

他說，桃園市長選舉本來有贏面，到現在忽然空降張善政，朱立倫主席天威難測，一桃殺四士，不知道要如何收場。朱是前總統馬英九培養的儲君，而羅智強是馬的嫡系，為何無法協調？國民黨在地三名立委，如果能至少有一名當帶路雞，也可以事半功倍，到底哪個環節出了問題？

他說，張善政當過閣揆、及韓國瑜的總統選舉搭檔，又有在地客家大老吳伯雄背書，怎麼會搞得雞飛狗跳？

他表示，民主政黨必須面對選舉市場的挑戰，由產品、包裝、到運銷，缺一不可。即使董事會、及董事長換人，第一線的推銷員也推陳出新，或許囿於缺乏國家奧援，不管傳統、還是新穎的宣傳還有待突破。

他強調，貧賤夫妻百事唉，即使家徒四壁、營養不良，至少也要肢體健康，行銷的任督二脈必須打通。更是不能抱殘守缺、死守名牌，沒有利潤的「大色貨」大家都會。