看似溫馴的大象，生氣起來其實非常可怕！印度一名老婦日前在井邊取水，卻因為不明原因成為大象的攻擊目標，當場被踩成重傷，送醫治療後宣告不治，然而當女子的家人替她舉行喪禮時，這頭大象又突然衝出來，再度攻擊女子的遺體，讓眾人都十分傻眼。

根據《新德里電視台》報導，這起事件發生在奧里薩邦（Odisha）馬尤布漢傑縣（Mayurbhanj），本月9日一名70歲婦人瑪雅（Maya Murmu）正在井邊取水，未料突然一頭大象衝出來攻擊，瑪雅慘被踩成重傷，儘管當地村民發現她後急忙送醫救治，最後仍不幸死亡。

據警方表示，這頭大象是從大約199公里遠的賈坎德邦（Jharkhand）達爾瑪野生動物保護區（Dalma Wildlife Sanctuary）迷路、逃脫出來的野象，而當晚瑪雅的家人替她舉辦喪禮時，這頭野象又突然闖入現場，把放在柴火堆上的遺體拖到地上瘋狂踩踏，之後又把遺體扔來扔去，鬧了一段時間就自行離開，瑪雅的家人相當無奈，幾個小時後才終於完成喪禮。

印度象的體型雖然比非洲象嬌小，但肩高仍可達2到3.5公尺，體重約為2000到5000公斤。據世界自然基金會（WWF）的數據指出，印度每年約有100人因為與野象發生衝突而死亡，且實際數字可能更高。

去年12月就有一名印度男子，因為不明原因被大象「追殺」，他逃跑時因腳軟而跌倒在地，被大象一陣踩踏，甚至拿象牙刺他，男子被救後傷勢嚴重，但幸運的是並無生命危險。